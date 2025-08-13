All in One Batter: ఇడ్లీలు, దోశలు, పొంగనాలు అన్ని ఈ ఒక్క పిండితో తయారు..!

Idly Dosa Batter:
ఇడ్లీ, దోస, పొంగనాలు, బోండాలు ఇలా రకరకాల టిఫన్లో తినాలి అని అందరికీ అనిపిస్తుంది. కానీ అలా వేరువేరు టిఫిన్లకు వేరు వేరు పిండి వెయ్యడం అంటే కష్టంగా భావిస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోయే పిండి ఒక్కటి వేసుకుంటే చాలు.. వీటన్నిటిని కూడా అదే పిండితో చేసుకోవచ్చు.
2 గ్లాసుల బియ్యం 1 గ్లాస్ మినపప్పు 1 గ్లాసు రాగులు 1 టీస్పూన్ మెంతులు
పైన చెప్పినవన్నీ కూడా శుద్ధంగా.. కరిగి నానబెట్టుకోవాలి. రాగులు, బియ్యం, అన్నీ పదార్థాలు కలిపి ఒకేసారి నానబెట్టుకొని అవన్నీ నానిన తర్వాత మిక్సీ వేసుకోవాలి.
ఈ పిండిని.. రాత్రంతా పులియనివ్వండి. పులిసిన తర్వాత దీనిని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుని…అయితే, ఫ్రిజ్లో పెట్టేముందు ఉప్పు కలపకూడదు. దీని వల్ల పిండి పాడవ్వదు.
ఇక ఈ పిండితో వారం మొత్తం ఇడ్లీలు, దోశలు, బోండాలు…పొంగనాలు ఇలా అన్ని వేసుకోవచ్చు.