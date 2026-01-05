Banks Strike: ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. 27న దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఉద్యోగుల స్ట్రైక్‌..!

All India Wide Banks Strike: ఖాతాదారులకు బిగ్ అలెర్ట్.. ఈ నెల 27వ తేదీనా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మే చేపట్టనున్నారు. 5 రోజుల పనిదినాలకు డిమాండ్ చేస్తూ బ్యాంకింగ్ ఉద్యోగులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
అయితే, 2024 మార్చి నెల నుంచి ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ దీనికి ఒప్పుకుందని 9 ఉద్యోగ సంఘాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే యూఎఫ్బీయూ తెలిపింది. ఇందులో ప్రభుత్వ బ్యాంకులతోపాటు కొన్ని ఓల్డ్ జనరేషన్ ప్రైవేట్ సెక్టారు బ్యాంకులు పాల్గొననున్నాయి.
ఇప్పటి వరకు 5 రోజుల పనిదినాలను అమలు చేయకపోవడంతో సమ్మెకు దిగనున్నట్లు చెప్పింది. ఆర్బీఐ, ఎల్ఐసీ, జీఐసీ వంటి సంస్థల్లో కూడా ఇప్పటికే 5 రోజుల పని విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
ఈ సందర్భంగా జనవరి 27వ తేదీనా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అందరూ బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మె చేపట్టనున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఖాతాదారులపై ప్రభావం పడుతుంది. ఎందుకంటే జననరి 25, 26 తేదీల్లో బ్యాంకులు బంద్.
ప్రస్తుతం బ్యాంకులకు ప్రతి ఆదివారాలతోపాటు రెండో, నాలుగో శనివారాలు కూడా బంద్ ఉంటున్నాయి. అయితే, ప్రతి శనివారం కూడా సెలవు ఇస్తే వారంలో 5 రోజులు పని దినాలు అవుతాయి. దీనికి ఇండియా బ్యాంక్ అసోసియేషన్ (IBA), యూఎఫ్బీయూ కూడా అంగీకరించాయి.
అయితే, కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం దీనికి గురించి ఇంకా ఎలాంటి స్పందన ఇవ్వడం లేదు. మేము అదనంగా 40 నిమిషాలు ఎక్కువ పనిచేయడానికి కూడా అంగీకరించాం. ఇది న్యాయమైన డిమాండే అని యూఎఫ్బీఏ తెలిపింది.