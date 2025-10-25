English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు

Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు

Three Days Schools Holidays: ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో ఏపీ అతలాకుతలమవుతోంది. దీంతో అప్రమత్తమైన ప్రభుత్వం పలు జిల్లాల కలెక్టర్లకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అయితే ఈ నెల 27, 28, 29 తేదీలలో.. అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో.. అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలకు సెలవులను ప్రకటించారు.
 
అక్టోబర్ నెలలో విద్యార్థులకు వరుస సెలవులు కలిసొచ్చాయి. దసరా, దీపావళి, వారాంతపు సెలవులతో పాటు ఇప్పుడు వర్షాల వల్ల స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు హాలీడేస్ రావడంతో విద్యార్థులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. దాదాపు ఈ నెల మొత్తం పాఠశాలలకు సెలవులే వచ్చాయి.  

మోంథా తుఫాన్ కారణంగా ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా నివారించే ఉద్దేశంతో.. తూర్పుగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ స్కూల్స్, గురుకుల పాఠశాలలు, కళాశాలలు అన్నింటికి.. మూడు రోజుల పాటు సెలవు దినాలుగా ప్రకటించారు.    

అలాగే సాంఘిక సంక్షేమ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ సంక్షేమ వసతి గృహాలలోని విద్యార్థులందరూ.. ఈనెల 26వ తేదీ ఆదివారం సాయంత్రంలోగా వారి ఇళ్లకు వెళ్లే విధంగా  జిల్లా విద్యాధికారి, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ,  మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ సూచించారు.  

వాతావరణ మార్పులు నేపథ్యంలో ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు మూడు రోజులు సెలవులు ప్రకటించారు. 

అయితే ఇంటర్మీడియట్ కళాశాలలకు పరిస్థితులకి అనుసరించి తగిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని.. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి తెలిపారు. దీంతో మళ్లీ వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రావడంతో.. విద్యార్థుల ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు. 

