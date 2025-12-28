Schools Holiday: సంక్రాంతికి ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని రోజులు స్కూళ్ల సెలవులు తెలుసా?

10 Days School Holidays For Sankranti 2025 In AP And Telangana Also: 2025కు ముగింపు పలుకుతూ కొత్త సంవత్సరం 2026కు స్వాగతం పలకబోతున్నారు. కొత్త సంవత్సరం తొలి నెలలోనే భారీగా స్కూళ్లకు సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే డిసెంబర్ నెలలో భారీగా రాగా.. తర్వాతి నెల కూడా భారీగా స్కూళ్లకు సెలవులు వస్తుండడం విశేషం.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్యాలెండర్ మారబోతున్నది. 2025 ముగిసి కొత్త సంవత్సరం 2026 కొద్దిరోజుల్లో రాబోతున్నది. మరి తొలి ఏడాది మొదటి నెల జనవరిలో ఏమేమీ విశేషాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా స్కూళ్ల సెలవుల విషయాన్ని తెలుసుకుంటే మంచిది.
తెలుగు వారికి అతి పెద్ద పండుగ సంక్రాంతి. మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ పెద్ద పండుగను ప్రధానంగా ఏపీలో భారీ ఎత్తున చేసుకుంటారు. దీంతో ఈ పండుగకు భారీగా సెలవులు లభిస్తాయి. స్కూళ్లకు సంబంధించి సంక్రాంతి సెలవులను ఏపీ ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది.
జనవరి 10వ తేదీ నుంచి 18 వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటిస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జనవరి 19వ తేదీన సోమవారం నుంచి తిరిగి పాఠశాలలు ప్రారంభమవుతాయని ఏపీ విద్యాశాఖ ప్రకటించింది.
ఇక తెలంగాణలో పరిశీలిస్తే ఏపీ మాదిరి అదే స్థాయిలో సెలవులు వస్తున్నాయి. సంక్రాంతి పండుగకు వారం రోజుల పాటు తెలంగాణలో సెలవులు రానుండడం గమనార్హం. తెలంగాణ పాఠశాల విద్యాశాఖ గత మే నెలలో జనవరి 11 నుంచి 15వ తేదీ వరకు ఐదు రోజులు సెలవులు ఉంటాయని ప్రకటించింది. తాజాగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మార్చేసింది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం 14న భోగి, 15న సంక్రాంతి, 16న కనుమగా పేర్కొంది. జనవరి 10న రెండో శనివారం కూడా కలిసి రావడంతో ముందు ప్రకటించిన సెలవులన్నీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం పునఃసమీక్ష చేసింది. జనవరి 10 నుంచి 16వ తేదీ వరకు సెలవులుగా నిర్ణయించింది. జనవరి 17వ తేదీన తెలంగాణలో శనివారం పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి.
తాజాగా ప్రకటించిన జాబితా ప్రకారం చూస్తే మరో అదనపు సెలవు లభించేట్టు ఉంది. పాఠశాలల పునఃప్రారంభం శనివారం ఉండగా.. ఆ రోజు కూడా స్కూళ్లకు డుమ్మా కొడితే మరో సెలవు లభించనుంది. దీంతో విద్యార్థులకు అదనంగా మరో సెలవు రానుంది.