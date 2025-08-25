Jayam Ravi: విడాకులైన ఏడాదికే రెండో పెళ్లికి స్టార్‌ హీరో సిద్ధం? వధువు ఎవరో తెలుసా?

Jayam Ravi Likely To Get Kenishaa Francis Second Marriage Here Is Proof: గతేడాది సినీ పరిశ్రమలో అత్యధికంగా విడాకులు జరిగాయి. వారిలో సినీ నటుడు జయం రవి ఒకరు. అతడు తన భార్య ఆర్తికి విడాకులు ఇవ్వగా.. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు సంచలనం రేపాయి. ఆ ఎపిసోడ్ పూర్తి చేసుకున్న ఆ నటుడు ఇప్పుడు రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తమిళ హీరో జయం రవి వ్యక్తిగత జీవితంలో గతేడాది నుంచి కష్టాలు పడ్డారు. భార్య ఆర్తికి విడాకులు ఇచ్చిన అనంతరం జరిగిన పరిణామాలతో ప్రశాంతంగా లేరు. విడాకుల వ్యవహారాన్ని చక్కదిద్దుకుని ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా తన తదుపరి జీవితంపై దృష్టి సారించారు. ఈ క్రమంలోనే రెండో పెళ్లి చేసుకోనున్నట్లు సమాచారం. తాజాగా అతడు చేసిన ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఏపీలోని తిరుమల శ్రీవారి ఆలయాన్ని జయం రవి దర్శించుకున్నారు. అయితే తన వెంట గాయని కెన్నీషా ఫ్రాన్సిస్ రావడం గమనార్హం. వారిద్దరూ సోమవారం తిరుమలను సందర్శించి స్వామిని దర్శించుకున్నారు. కొన్నాళ్ల నుంచి వీరిద్దరి బంధంపై చర్చ జరుగుతుండగా.. వారు ఇలా జంటగా కనిపించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
గతేడాది తన భార్య ఆర్తితో విడాకుల వివాదం నడిచిన విషయం తెలిసిందే. విడాకుల అనంతరం కెన్నీషాతో జయం రవి పలుమార్లు జంటగా కనిపించారు. తాజాగా తిరుమలలో కనిపించడంతో వారిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నట్లు స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. సంప్రదాయ దుస్తుల్లో వీరిద్దరూ తిరుమలను సందర్శించారు.
ప్రస్తుతం ప్రేమలో ఉన్న ఈ జంట త్వరలో పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే జయం రవి నిర్మాణ రంగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. రవి మోహన్ స్టూడియోస్ను చెన్నైలో ప్రారంభిస్తున్న సందర్భంగా తన ప్రియురాలు కెనీషాతో జయం రవి తిరుమలను సందర్శించినట్లు తెలుస్తోంది.
తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమైన జయం రవి ప్రస్తుతం తమిళ సినిమాలకు పరిమితమయ్యాడు. ప్రస్తుతం అతడు రెండు సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. నిర్మాణ రంగంలోకి ప్రవేశించిన అనంతరం జయం రవి కెన్నీషాతో వివాహం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. దీనికి ఏడాది సమయం పట్టేలా ఉంది.