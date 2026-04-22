Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ ముంబైకి షిఫ్ట్ అవుతున్నాడంటూ వార్తలు.. నిజమేనంటూ క్లారిటీ ఇచ్చిన అల్లు అరవింద్

Allu Arjun: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం 'రాకా' మూవీ షూటింగ్తో బిజీబిజీగా గడుపుతున్నాడు. చాలా వరకూ ముంబైలోనే షూటింగ్ చేస్తున్నాడు. అయితే బన్నీ తరచుగా హైదరాబాద్ నుండి ముంబైకి షూటింగ్ కోసం వెళ్తూ, వస్తుండటంతో కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. దీంతో కొన్ని రోజులు ఫ్యామిలీతో కలిసి ముంబైకి షిఫ్ట్ అవ్వాలని అల్లు అర్జున్ భావిస్తున్నాడట.
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తన మకాంను హైదరాబాద్ నుండి ముంబైకి పూర్తిగా మార్చేస్తున్నారంటూ గత కొద్దిరోజులుగా సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మధ్య కాలంలో అల్లు అర్జున్ చాలా వరకు ముంబైలోనే షూట్స్ చేస్తున్నాడు. అలాగే, తన నెక్స్ట్ ప్రాజెక్టులు కూడా బాలీవుడ్ నుంచే ఉండటంతో అక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతున్నాడు అంటూ వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి.
బన్నీ ఇకపై అక్కడే స్థిరపడతారని, కేవలం షూటింగ్స్ కోసం మాత్రమే హైదరాబాద్ వస్తారన్న వార్తలు అభిమానుల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. అయితే, ఈ వార్తలపై అల్లు అర్జున్ తండ్రి అల్లు అరవింద్ స్పందించారు.
అల్లు అర్జున్ పిల్లల చదువు, కుటుంబం, స్నేహితులు అంతా హైదరాబాద్లోనే ఉన్నారని.. అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్న నగరాన్ని వదిలి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని అరవింద్ అన్నారు. ముంబైలో ఇల్లు కొన్నారన్నది అవాస్తవమని.. కేవలం షూటింగ్స్ నిమిత్తం తరచుగా వెళ్లాల్సి రావడంతో అక్కడ ఒక లగ్జరీ ఇంటిని అద్దెకు తీసుకున్నారని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
దీంతో, గత కొంతకాలంగా వస్తున్న వార్తలకి ఎండ్ కార్డు పడింది. అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ సైతం తమ హీరో ఎక్కడికి వెళ్లడం లేదని తెలిసి ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక, అల్లు అర్జున్ ముంబైలో ‘రాకా’ మూవీ షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు ఇప్పటికే సెన్సేషనల్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
ప్రతి సినిమాలో వైవిధ్యమైన లుక్స్తో ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచే బన్నీ, ‘రాకా’లో కూడా తనదైన స్టైల్తో భారీ అంచనాలను క్రియేట్ చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత ఆయన తమిళ స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనకరాజ్ దర్శకత్వంలో ఒక భారీ సినిమా చేయబోతున్నారు.