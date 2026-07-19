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Allu Aravind:స్టేజ్‌పైనే ఆఫర్.. ఆ యాంకర్‌కు అల్లు అరవింద్ ఏమన్నారో తెలుసా?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 19, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:38 PM IST

Allu Aravind:చెన్నై లవ్ స్టోరీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో యాంకర్ ఆర్జే చర్మిళపై అల్లు అరవింద్ చేసిన సరదా కామెంట్ వైరల్‌గా మారింది. "హీరోయిన్‌లా ఉన్నావ్.. నెక్స్ట్ మూవీలో చేస్తావా?" అంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యతో చర్మిళ ఎవరు? అనే ఆసక్తి నెటిజన్లలో పెరిగింది.

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అల్లు అరవింద్

ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ చేసిన ఓ సరదా వ్యాఖ్య ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం నటించిన చెన్నై లవ్ స్టోరీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో యాంకర్ ఆర్జే చర్మిళకు ఆయన ఇచ్చిన ఆఫర్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. స్టేజ్‌పైనే హీరోయిన్‌లా ఉన్నావ్... నెక్స్ట్ మూవీలో చేస్తావా? అంటూ అల్లు అరవింద్ చేసిన కామెంట్‌తో ఈ వీడియో నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. దీంతో ఆ యాంకర్ ఎవరు? అంటూ నెటిజన్లు భారీగా సెర్చ్ చేస్తున్నారు.  

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అల్లు అరవింద్ కామెంట్స్

చెన్నై లవ్ స్టోరీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన అల్లు అరవింద్‌ను యాంకర్ ఆర్జే చర్మిళ సరదాగా ప్రశ్నించారు. సినిమాలో ఉన్న ఫస్ట్ లవ్ డైలాగ్‌ను ప్రస్తావిస్తూ, ఫస్ట్ లవ్ గురించి ఆయన అభిప్రాయం అడిగారు. దీనికి స్పందించిన అల్లు అరవింద్, తాను చిన్నప్పుడు ప్రేమించే వయసులో చెన్నైలోనే చదువుకున్నానని, అందుకే చెన్నై లవ్ స్టోరీ అనే టైటిల్ తనకు ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తోందని చిరునవ్వుతో సమాధానం ఇచ్చారు.  

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యాంకర్ చర్మిళ

ఆ తర్వాత యాంకర్ ఆర్జే చర్మిళను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన అల్లు అరవింద్, ఈ మధ్య యాంకర్లు కూడా హీరోయిన్లలా కనిపిస్తున్నారని అన్నారు. చర్మిళను చూస్తూ నెక్స్ట్ సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తావా? అని సరదాగా ప్రశ్నించడంతో అక్కడున్న వారంతా చప్పట్లతో స్పందించారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా, చర్మిళ గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ప్రేక్షకుల్లో పెరిగింది.  

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చెన్నై లవ్ స్టోరీ

ఆర్జేగా తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించిన చర్మిళ, తన మాట తీరు, చలాకీతనం, స్టేజ్ ప్రెజెన్స్‌తో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం పలు సినిమా ఈవెంట్లకు యాంకర్‌గా వ్యవహరిస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఈ వైరల్ వీడియో తర్వాత ఆమెకు మరింత పాపులారిటీ లభించింది.  

Chennai Love Story Event5/5

కిరణ్ అబ్బవరం

తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో యాంకర్లుగా కెరీర్ ప్రారంభించి హీరోయిన్లుగా లేదా నటీమణులుగా మారిన వారిలో సుమ, అనసూయ, శ్రీముఖి వంటి పేర్లు ఇప్పటికే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆర్జే చర్మిళ కూడా అదే దారిలో అడుగుపెడతారా? అనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో మొదలైంది. అల్లు అరవింద్ చేసిన వ్యాఖ్య సరదాగా ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ఆమెకు నిజంగానే సినిమా అవకాశం వస్తుందేమోనని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

TAGS:
Allu Aravind
RJ Charmilla
Allu Aravind Viral Video
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Telugu Entertainment News
Tollywood news

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