  Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ కోసం ముగ్గురు అమ్మాయిలు..అట్లీ ఎంత పనిచేశావు..ఒకటే అని చెప్పి చివరికి..!

Allu Arjun Atlee Movie Heroine: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, దర్శకుడు అట్లీ కాంబినేషన్‌లో ఓ సైంటఫిక్ మూవీ రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా ఇప్పటికే సెట్స్‌పైకి వెళ్లగా.. ఇందులో ముగ్గురు హీరోయిన్లు నటిస్తున్న సమాచారం. అయితే అందులో ఒకరు ఇప్పటికే అల్లు అర్జున్‌తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఆ స్టార్ హీరోయిన్లు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
అల్లు అర్జున్ 22వ చిత్రానికి అట్లీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇది అట్లీ 6వ చిత్రం అవుతుంది. దీని గురించి అధికారిక ప్రకటన కొన్ని నెలల క్రితం జరిగింది.ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రాన్ని సన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని పాన్-ఇండియన్ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు.  

'పుష్ప' సినిమాతో ఇప్పటికే పాన్ ఇండియా లెవల్‌కు ఎదిగిన అల్లు అర్జున్.. ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో మరో మెట్టు ఎక్కాలని భావిస్తున్నారు.   

అల్లు అర్జున్ - అట్లీ సినిమాలో ముగ్గురు హీరోయిన్లు జాయిన్ అయ్యారని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. ఇందులో దీపికా పదుకొనే హీరోయిన్ అని ముందుగానే తెలిసింది. ఆమెతో పాటు మృణాల్ ఠాగూర్, పూజా హెగ్డే కూడా ఈ సినిమాలో జాయిన్ అయినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. పూజా హెగ్డే ఇప్పటికే అల్లు అర్జున్ తో 'డీజే దువ్వాడ జగన్నాథం', 'అల వైకుంఠపురంలో' సినిమాలో నటించింది.    

అల్లు అర్జున్, అట్లీ కాంబినేషన్‌లో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని భవిష్యత్తు, వర్తమానం, గతం వంటి మూడు దశల్లో రూపొందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో దీపిక సమాంతర విశ్వం నుండి వచ్చిన పోరాట యోధురాలిగా నటిస్తుందని, మృణాల్ ఠాగూర్ ప్రస్తుత ప్రపంచానికి చెందిన హీరోయిన్‌గా నటిస్తుందని చెబుతున్నారు. పూజా ఒకే ఒక్క పాటకు నృత్యం చేస్తుందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.   

ఈ సినిమాలో దీపిక హీరోయిన్ అంటూ ప్రకటన రాగా.. అయితే, ఇప్పుడా రెండు హీరోయిన్ పాత్రల గురించి నిర్మాణసంస్థ నుంచి స్పష్టత రావాల్సిఉంది.   

ఈ సినిమా తర్వాత అల్లు అర్జున్, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్‌లో సినిమా తెరకెక్కనుంది.  

