Hero Allu Arjun: పుష్ప 2 సినిమాపై అల్లు అర్జున్ ఎమోషనల్ పోస్ట్.. మరువలేని అద్భుతమైన ప్రయాణం అంటూ..!!

Icon Star Allu Arjun: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన పుష్ప 2 ఏ రేంజ్ లో రికార్డులు క్రియేట్ చేసిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. సుకుమార్ తెరకెక్కించిన ఈ మాస్ ఎంటర్టైనర్ ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలోనే కనీవినీ ఎరుగని రికార్డులను క్రియేట్ చేసింది.రూ.1800 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది పుష్ప 2. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదలై ఏడాది గడుస్తున్నా వేళ ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టాడు హీరో అల్లు అర్జున్. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పుష్ప లాంటి సూపర్ హిట్ కి సీక్వెల్ గా వచ్చిన ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ను ఒక రేంజ్ లో మెప్పించింది. కథ, ఎమోషన్, సాంగ్స్, యాక్షన్ ఇలా ప్రతీ విషయంలో నెంబర్ వన్ గా నిలిచింది ఈ సినిమా. ఇక మూవీలో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నటన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే.
పుష్ప రాజ్ గా తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు అల్లు అర్జున్. సినిమాలో తన మాస్ యాటిట్యూడ్ కి ఆడియన్స్ మెంటలెక్కిపోయారు. దీంతో పుష్ప సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డ్ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. రూ.1800 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి.. అల్లు అర్జున్, సుకుమార్ కెరీర్ లో చాలా స్పెషల్ సినిమాగా నిలిచింది పుష్ప 2 మూవీ.
తాజాగా ఈ సినిమా విడుదలై ఏడాది గడుస్తున్నా వేళ ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టాడు హీరో అల్లు అర్జున్. పుష్ప అనేది ఐదేళ్లపాటు సాగిన మరువలేని ప్రయాణం. ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకులు చూపించిన ప్రేమ, అభిమానం మాకు సరికొత్త ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది.
ఈ సినిమాను ఇంత అద్భుతంగా, ప్రత్యేకంగా మార్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ నా కృతజ్ఞతలు. ఇలాంటి టీంతో పనిచేయడం ఎప్పుడు గొప్ప గౌరవంగానే ఉంటుందంటూ రాసుకొచ్చాడు అల్లు అర్జున్. దీంతో ఆయన చేసిన పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
ఇక ఈ సినిమా తరువాత అల్లు అర్జున్ తమిళ దర్శకుడు అట్లీతో పాన్ వరల్డ్ సినిమా చేస్తున్నాడు. దాదాపు రూ.800 కోట్ల బడ్జెట్ తో హాలీవుడ్ రేంజ్ లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉంది. సూపర్ హీరో కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో దీపికా పడుకొణె హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. 2027లో ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.