English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ ఫ్యామిలీలో మరో శుభవార్త.. రేపు కీలక ప్రకటన..!

Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ ఫ్యామిలీలో మరో శుభవార్త.. రేపు కీలక ప్రకటన..!

Allu Arjun Good News : అల్లు కుటుంబంలో వరుసగా శుభవార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల అల్లు అర్జున్ తమ్ముడు అల్లు శిరీష్ వివాహం ఘనంగా జరిగింది. అదే రోజు అల్లు అర్జున్.. స్నేహ రెడ్డి తమ 15వ పెళ్లిరోజును ఆనందంగా జరుపుకున్నారు. ఈ శుభసందర్భాల మధ్య ఇప్పుడు అల్లు ఫ్యామిలీలో మరో మంచి వార్త వచ్చింది.
 
1 /6

హైదరాబాద్‌లో అల్లు సినిమాస్ అనే కొత్త మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ థియేటర్‌ను ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్.. ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కలిసి నిర్మించారు. ఇది హైదరాబాద్‌లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రీమియం ప్రాంతమైన కోకాపేట్ లో నిర్మించారు.  

2 /6

ఈ మల్టీప్లెక్స్ నిర్మాణానికి అల్లు కుటుంబం భారీగా పెట్టుబడి పెట్టింది. మొత్తం నాలుగు స్క్రీన్లు ఉన్న ఈ థియేటర్ ప్రేక్షకులకు మంచి సినిమా అనుభూతి కలిగించేలా ఆధునిక సదుపాయాలతో రూపొందించారు. మొదట ఈ థియేటర్‌ను సంక్రాంతి పండుగ సమయంలో ప్రారంభించాలని భావించారు. అయితే కొన్ని నిర్మాణ పనులు పూర్తికాకపోవడంతో ఆ ప్రారంభం కొంత ఆలస్యమైంది.

3 /6

ఇటీవల మిగిలిన పనులన్నీ పూర్తయ్యాయి. అంతేకాదు, ఈ థియేటర్‌లోనే అల్లు శిరీష్ పెళ్లికి ముందు జరిగిన ప్రత్యేక వేడుకను కూడా నిర్వహించారు. ఆ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ థియేటర్ అందాలను చాలామంది చూసే అవకాశం వచ్చింది.

4 /6

ఇప్పుడు ఈ మల్టీప్లెక్స్ అధికారిక ప్రారంభానికి పూర్తిగా సిద్ధమైంది. సమాచారం ప్రకారం..ధురంధర్: ది రివెంజ్ ప్రీమియర్ షోతో ఈ థియేటర్ ప్రారంభం కానుంది. త్వరలోనే ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది.  

5 /6

ఈ థియేటర్ ప్రచారం కోసం అల్లు అర్జున్ ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రమోషనల్ వీడియో కూడా షూట్ చేశారు. ఆ వీడియోను త్వరలో విడుదల చేయనున్నారు. అల్లు సినిమాస్‌లో ఉన్న ముఖ్యమైన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇందులో దేశంలోనే పెద్ద డాల్బీ స్క్రీన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ప్రేక్షకులకు అత్యుత్తమ శబ్దం మరియు విజువల్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ప్రధాన స్క్రీన్‌తో పాటు మరో మూడు స్క్రీన్లు కూడా ఉన్నాయి.

6 /6

కోకాపేట్, గండిపేట్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, నర్సింగి, కొల్లూరు ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలకు ఈ థియేటర్ మంచి వినోద కేంద్రంగా మారే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఉగాది పండుగ సమయంలో విడుదలయ్యే పెద్ద సినిమాలు, అందులో పవన్ కళ్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ వంటి చిత్రాలు ఇక్కడ ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంది.

allu arjun Allu Aravind Allu Cinemas Allu Sirish Wedding Allu family good news Allu Cinemas launch Hyderabad Kokapet multiplex

Next Gallery

EPF Update: EPF ఖాతాదారులకు శుభవార్త.. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి డబ్బులు..!