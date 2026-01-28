Allu Arjun First Heroine: ఆర్తీ అగర్వాల్ చెల్లెలు గుర్తుందా? అల్లు అర్జున్ హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలుసా?

Aditi Agarwal Latest News: టాలీవుడ్లో ఒకప్పుడు వెలుగు వెలిగిన స్టార్ హీరోయిన్ ఆర్తి అగర్వాల్ గురించి మనందరికీ తెలిసిందే. తన నటనతో, అందంతో కుర్రకారును మంత్రముగ్ధులను చేసిన ఆర్తి, చిన్న వయసులోనే మరణించి సినీ లోకాన్ని శోకసంద్రంలో ముంచారు. అయితే, ఆమె సోదరి కూడా టాలీవుడ్లో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చి క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు.
సరిగ్గా 23 ఏళ్ల క్రితం (2003లో), దర్శకేంద్రుడు కె. రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'గంగోత్రి' సినిమాతో అదితి అగర్వాల్ పరిచయమయ్యారు. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్కు కూడా ఇది మొదటి సినిమానే. ఈ చిత్రంలో తన అమాయకమైన చూపులతో, నటనతో అదితి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు.
తొలి సినిమా సూపర్ హిట్ అయినప్పటికీ, అదితి అగర్వాల్కు ఆ తర్వాత అదృష్టం కలిసి రాలేదు. ఆమె నటించిన తదుపరి చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయాయి. దీంతో ఆమె స్టార్ హీరోయిన్ హోదాను అందుకోలేకపోయారు. చివరిగా ఆమె 'కొడుకు' అనే సినిమాలో నటించారు. ఆ తర్వాత క్రమంగా సినిమాలకు దూరమయ్యారు.
తన అక్క ఆర్తి అగర్వాల్ మరణం అదితిని తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఆ విషాదం తర్వాత ఆమె వెండితెరకు పూర్తిగా స్వస్తి పలికారు. ప్రస్తుతం ఆమె అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో నివసిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఆమె వివాహం చేసుకోలేదని, అక్క జ్ఞాపకాలతో ఒంటరిగానే ఉంటున్నారని సమాచారం.
సినిమాలకు దూరమైనప్పటికీ, అదితి సోషల్ మీడియా ద్వారా అప్పుడప్పుడు అభిమానులకు టచ్లోకి వస్తుంటారు. కొద్దిరోజుల క్రితం తన మొదటి హీరో అల్లు అర్జున్తో కలిసి దిగిన ఫోటో నెట్టింట వైరల్ అయ్యింది. గంగోత్రి నాటి ఆమె రూపాన్ని ఇప్పటి రూపంతో పోలుస్తూ నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
అక్క ఆర్తి అగర్వాల్ అంతటి స్టార్డమ్ రాకపోయినా, తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక సూపర్ హిట్ మూవీ హీరోయిన్గా అదితి అగర్వాల్ తన ముద్ర వేశారు. ఆమె మళ్లీ సినిమాల్లోకి రావాలని కొందరు అభిమానులు కోరుకుంటున్నప్పటికీ, ఆమె ప్రస్తుతం తన వ్యక్తిగత జీవితానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.