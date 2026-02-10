Allu Arjun Meeting Rules: అల్లు అర్జున్‌ కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూడకూడదంట.. ఈ హీరోని కలవాలంటే 42 నియమాలా..!

Allu Arjun Protocol: అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సినిమా నటుల్లో ఒకరు. ఆయన సినిమాలకు దేశవ్యాప్తంగా భారీగా అభిమానులు ఉన్నారు. స్టైల్, డాన్స్, నటనతో ఆయన యువతలో ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ను సంపాదించారు. అలాంటి అల్లు అర్జున్ పేరు తాజాగా ఒక కొత్త కారణంతో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
ఇటీవల ఒక జర్నలిస్ట్ షేర్ చేసిన వీడియో వైరల్ అయింది. ఆ వీడియోలో అల్లు అర్జున్ను కలవాలంటే కొన్ని కఠినమైన నియమాలు పాటించాల్సి ఉంటాయని ఆమె చెప్పింది. మీడియా వ్యక్తులు, ఎగ్జిక్యూటివ్స్కు ముందుగానే ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తారని ఆమె క్లెయిమ్ చేసింది. ఈ నియమాలనే సోషల్ మీడియాలో “అల్లు అర్జున్ ప్రోటోకాల్” అని పిలుస్తున్నారు. ఆ లిస్ట్లో 20కి పైగా షరతులు ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
కానీ ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ నియమాలు నిజమేనని నిరూపించే అధికారిక ఆధారం ఇప్పటివరకు లేదు. ఎలాంటి రాతపూర్వక డాక్యుమెంట్ బయటకు రాలేదు. అల్లు అర్జున్ గానీ, ఆయన టీమ్ గానీ అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న చర్చ మొత్తం ఆ జర్నలిస్ట్ చెప్పిన మాటల ఆధారంగానే ఉంది.
ఆ వీడియోలో చెప్పిన నియమాల్లో అందరిని ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం కళ్లలోకి నేరుగా చూడకూడదనే అంశం. మీటింగ్ సమయంలో అల్లు అర్జున్ కళ్లలోకి చూడవద్దని సూచిస్తారట. ఈ మాటలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. ఒక సినిమా నటుడిని కలవడానికి ఇలాంటి నియమాలు ఎందుకు అని చాలామంది ప్రశ్నించారు. కొందరు ఇది చాలా అధికారం ఉన్న వ్యక్తిని కలిసినట్లుగా ఉందని కామెంట్లు చేశారు.
ఆమె చెప్పిన ప్రకారం, హ్యాండ్షేక్ కూడా అల్లు అర్జున్ అనుమతిస్తేనే చేయాలట. మీడియా వారు ముందుగా అనుమతించిన ప్రశ్నలే అడగాలి. ఏ నియమం తప్పినా మీటింగ్ వెంటనే ముగిసే అవకాశం ఉందట. అక్కడ పనిచేసే సిబ్బంది కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలని సూచనలు ఉంటాయని ఆమె అన్నారు.
అయితే, కొంతమంది అభిమానులు ఈ నియమాలను సమర్థిస్తున్నారు. పెద్ద సెలబ్రిటీలకు ఇలాంటి గైడ్లైన్స్ సాధారణమే అంటున్నారు. ఇవి ఒత్తిడి తగ్గించడానికి, ప్రొఫెషనల్గా వ్యవహరించడానికి ఉపయోగపడతాయని వారి అభిప్రాయం. విదేశీ స్టార్లకు కూడా ఇలాంటి విధానాలు ఉంటాయని వారు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు, చాలా మంది అభిమానులు మాత్రం అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సినిమా నటులు అభిమానులకు దగ్గరగా ఉండాలని వారు భావిస్తున్నారు. ఇలాంటి నియమాలు దూరాన్ని పెంచుతాయని అంటున్నారు. కొందరు ఈ నియమాలు అల్లు అర్జున్ వ్యక్తిగతంగా కాకుండా పీఆర్ టీమ్ నిర్ణయమై ఉండొచ్చని కూడా అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారిక స్పష్టత వచ్చే వరకు నిజం ఏంటో తెలియని పరిస్థితి కొనసాగుతోంది.