Allu Arjun Court Case: ఢిల్లీ హైకోర్ట్‌ను ఆశ్రయించిన అల్లు అర్జున్.. ఈరోజే విచారణ!

Allu Arjun Court Case:టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ తాజాగా ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన పేరు, ఫోటోలు, వాయిస్‌ను కొందరు అనుమతి లేకుండా ఉపయోగిస్తున్నారని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనిని ఆపాలని కోరుతూ ఆయన ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ విషయం ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చగా మారింది.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ విస్తృతంగా పెరిగాయి. దీంతో సెలబ్రిటీల పేర్లు, ఫోటోలు, వీడియోలు అనుమతి లేకుండా ఉపయోగించడం కూడా పెరిగింది. కొందరు వ్యక్తులు లేదా సంస్థలు హీరోల పేరు, ఫోటోలను ఉపయోగించి ఉత్పత్తులను అమ్ముతూ డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు. అలాంటి చర్యలు తప్పు అని అల్లు అర్జున్ కోర్టులో తన పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు.  

ఈ కేసు ఇవాళ విచారణకు రానుంది. కోర్టు ఎలాంటి ఆదేశాలు ఇస్తుందో అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీల హక్కుల పరిరక్షణకు ఈ కేసు ఒక కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది. కోర్టు అనుమతి లేకుండా సెలబ్రిటీల గుర్తింపును ఉపయోగించడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.  

ఇది కొత్త విషయం కాదు. గతంలో కూడా చాలా మంది సినీ ప్రముఖులు ఇలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. ఉదాహరణకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన కొన్ని దాడుల నేపథ్యంలో తన వ్యక్తిత్వ హక్కుల కోసం కోర్టును ఆశ్రయించారు. అలాగే చిరంజీవి కూడా తన పేరు, బిరుదులపై హక్కులు కోరుతూ గతంలో చర్యలు తీసుకున్నారు.  

ఇలా చూస్తే, సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత హక్కులు ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా మారాయి. ముఖ్యంగా డిజిటల్ యుగంలో వారి గుర్తింపును రక్షించడం చాలా అవసరం. అల్లు అర్జున్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఇతర సెలబ్రిటీలకు కూడా ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తుందని చెప్పవచ్చు.  

ఈ కేసు తీర్పు ఎలా వస్తుందో అనేది మాత్రమే కాదు, భవిష్యత్తులో సెలబ్రిటీల హక్కుల పరిరక్షణకు ఇది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందో కూడా చూడాలి.

allu arjun Allu Arjun court case Delhi High Court identity misuse celebrity rights India Allu Arjun News Tollywood news social media misuse celebrity image rights

