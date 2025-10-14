Allu Arjun: అందుకే హీరోయిన్స్ నాతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు.. నిజాలు బయటపెట్టిన బన్నీ!

Allu Arjun Interview : అల్లు అర్జున్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా అమ్మాయిలు తనతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి.. గల కారణాన్ని చెప్పి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచారు. కేవలం ఆ ఒక్క కారణం వల్లే అమ్మాయిలు అందరూ తన దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడేవాళ్లు అంటూ చెప్పుకొచ్చారు ఈ హీరో.. ఇంటికి ఆ కారణం ఏమిటి అంటే..
స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ కి ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా లెవెల్లో క్రేజ్ ఉందని చెప్పవచ్చు. అందుకే చాలామంది సెలబ్రిటీలు అందరూ ఈయనతో సినిమా చేయడానికి మక్కువ చూపుతారు. అయితే ఒకానొక సమయంలో అల్లు అర్జున్ ఒక సినిమా ఈవెంట్లో మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు తాజాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. అది కూడా హీరో రానా గురించి ఒక విషయాన్ని బయటపెట్టారు.
సినీ ఇండస్ట్రీలో సెలబ్రిటీల స్నేహబంధం కామన్ గానే ఉంటుంది. అయితే బయట వారితో కూడా కొంతమేరకు స్నేహంగానే కనిపిస్తారు. అలా అల్లు అర్జున్ కెరీర్ లో కూడా చాలామంది అమ్మాయిలు ఫ్రెండ్షిప్ చేశారని తెలిపారు.
అలా ఫ్రెండ్షిప్ చేసిన కొద్దిరోజుల తర్వాత వారు అడిగే ప్రశ్న ఎలా ఉంటుందంటే.. మీ దగ్గర హీరో రానా నెంబర్ ఉందా అని అడుగుతారని వెల్లడించారు.
అయితే ఆ సమయంలో అల్లు అర్జున్ ఇన్ని రోజులు వీరు నాతో స్నేహం చేసింది ఇందుకా అంటూ మనసులో అనుకునే వాడినంటూ తెలియజేశారు అల్లు అర్జున్. అందుకు సంబంధించిన వీడియో కూడా వైరల్ గా మారింది. మొత్తానికి అయితే రానా నంబర్ కోసం తనతో చాలామంది అమ్మాయిలు ఫ్రెండ్షిప్ చేసేవారని ఇండైరెక్టుగా కామెంట్లు చేశారు అల్లు అర్జున్.
అయితే ఇదే ఈవెంట్లో రానా తాతయ్య దివంగత మూవీ మొగల్ రామానాయుడు ఉండడం, బన్నీ మాటలు విని ఆయన నవ్వుకోవడం కూడా చూడవచ్చు.