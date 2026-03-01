Allu Arjun: అభిమానిని కొట్టిన అల్లు అర్జున్.. ఆ తరువాత ఏమైందంటే..!

Allu Arjun Slaps Fan
అల్లూ అర్జున్ అంటే అభిమానులకు పిచ్చి ప్రేమ. ఆయన చేసే ప్రతి సినిమా, చేసే ప్రతి చిన్న పని కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అలాంటి ఒక చిన్న సంఘటననే పెద్ద టాపిక్గా మారింది. అల్లు అర్జున్ ఒక అభిమానిని కొట్టిన వీడియో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.. ఇంతకీ అక్కడ అల్లు అర్జున్ ఎందుకు కొట్టాల్సి వచ్చింది అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
అల్లూ అర్జున్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు గంగోత్రి సినిమాతో పరిచయమయ్యాడు. ఆ తర్వాత ఒక్కో సినిమా చేస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు. తెచ్చుకున్నాడు. ముఖ్యంగా పుష్ప సినిమా ఆయన కెరీర్ను పూర్తిగా మార్చేసింది. ఆ సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ విజయం సాధించడంతో, అల్లూ అర్జున్ క్రేజ్ దేశమంతా పెరిగిపోయింది. ఇప్పుడు ఆయనకు తెలుగుతో పాటు తమిళం, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో కూడా అభిమానులు ఉన్నారు.
ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఆయనకు సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ హీరో నార్త్ ఇండియా లో కారులో కూర్చుని ఉండగా.. అప్పుడు అక్కడకు పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు చేరుకున్నారు. అందరూ కార్ చుట్టూ గుమిగూడి, ఒక్కసారి అయినా హీరోను చూడాలని ప్రయత్నించారు.
అల్లూ అర్జున్ కూడా నవ్వుతూ అభిమానులకు చేతులు ఊపుతూ ‘బై’ చెప్పారు. అయితే ఆ సమయంలో ఒక అభిమాని చాలా దగ్గరికి వచ్చి, కారు లోపలికి చేయి పెట్టాడు. భద్రత కారణంగా అల్లూ అర్జున్ ఆ అభిమాని చేతిని నవ్వుతూనే కొట్టారు. View this post on Instagram A post shared by The Filmy Folk (@thefilmyfolk)
అయితే ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే… చేతి మీద కొట్టించుకున్న ఆ అభిమాని అస్సలు బాధపడలేదు. అతను మరింత ఆనందంతో “అల్లూ అర్జున్… అల్లూ అర్జున్…” అంటూ అరవడం మొదలుపెట్టాడు. హీరో తనను తాకాడనే ఆనందంతో అతని ముఖంలో నవ్వు కనిపించింది.
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. “కొట్టినా కూడా ఇంత ప్రేమా?”, “ఇదే నిజమైన స్టార్ క్రేజ్ అంటే”, “అల్లూ అర్జున్ ఫ్యాన్స్ లెవల్ వేరేలా ఉంది” అంటూ సరదాగా స్పందిస్తున్నారు.