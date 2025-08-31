Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!

Allu Arjun Son:
అల్లు అర్జున్ ఇంట్లో నిన్న విషాద ఛాయలు అలుముకున్న విషయం తెలిసిందే. అల్లు అర్జున్ నానమ్మ, ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ తల్లి అల్లు కనక రత్నమ్మ స్వర్గస్తులయ్యారు. అయితే ఈ క్రమంలో ఇక్కడ అల్లు అయాన్ చేసిన ఒక పని ప్రస్తుతం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది..
94 సంవత్సరాల వయసులో అల్లు అర్జున్ నానమ్మ, ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ తల్లి అల్లు కనక రత్నమ్మ తుది శ్వాస విడిచారు. ఆమె మరణం ఇటు అల్లు అటు మెగా ఫ్యామిలీలో తీరని దుఃఖాన్ని మిగిల్చింది అని చెప్పవచ్చు. స్వయంగా సురేఖ కొణిదెల తల్లి కావడంతో అటు మెగా అభిమానులు కూడా ఆమె మృతికి సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇకపోతే ఈమె పార్తివదేహాన్ని చూడడానికి సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి పలువురు సెలబ్రిటీలు కూడా హాజరయ్యారు. ముఖ్యంగా త్రివిక్రమ్, శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి వంటి వారితో పాటు మెగా హీరోలంతా కూడా దాదాపు అక్కడే గడిపారు.
అందరూ శోకసంద్రంలో మునిగిపోయి ఉంటే.. అక్కడ అల్లు అర్జున్ కొడుకు అల్లు అయాన్ చేసిన పని అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. View this post on Instagram A post shared by Praveen Bhagat (@praveen_bhagat_)
ముఖ్యంగా శవం మీద ఉన్న పూలదండలు పక్కకు తీసి పెడుతూ ఉండగా అయాన్ ఆ పూల దండ తీసుకొని మెడలో వేసుకోవడం ఆశ్చర్యంగా మారింది. ఇక వెంటనే అల్లు శిరీష్ వచ్చి అయాన్ మెడలో ఉన్న పూలదండను తీసి పక్కన పడేశారు.
ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో అయాన్ చేసిన పనికి నవ్వాలో ఏడవాలో తెలియడం లేదు అంటూ నేటిజన్స్ కూడా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా అల్లు అయాన్ కి సంబంధించిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.