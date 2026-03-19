Allu Arjun Tweet:పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా విడుదలైన రోజే, ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ చేసిన ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది. సాధారణంగా కుటుంబ హీరో సినిమా విడుదల సమయంలో అదే సినిమాను ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ అల్లు అర్జున్ మాత్రం అదే రోజు ధురంధర్ 2 సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
అల్లు అర్జున్ తన ట్వీట్లో “Patriotism with swag… A film that will make every patriot proud… BLAST!” అంటూ సినిమా గురించి ఎంతో పాజిటివ్గా రాశారు. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ నటుడు రణవీర్ సింగ్పై ఆయన చేసిన కామెంట్స్ ఎక్కువగా హైలైట్ అయ్యాయి. “మన దేశంలో ఇలాంటి టాలెంటెడ్ యాక్టర్ ఉండటం గర్వంగా ఉంది” అని చెప్పడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.
అలాగే దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ పనిని కూడా అల్లు అర్జున్ ప్రశంసించారు. ఈ సినిమా టెక్నికల్గా చాలా బాగా ఉందని, ప్రతి దేశభక్తుడికి గర్వంగా అనిపించే కథ అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇదే సమయంలో హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ విడుదల కావడంతో, కొంతమంది మెగా అభిమానులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. “పక్కనే మామయ్య సినిమా రిలీజ్ అవుతుంటే, మరో సినిమా గురించి ట్వీట్ చేయడం సరైంది కాదు” అని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
అయితే మరికొందరు మాత్రం అల్లు అర్జున్ నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన బాలీవుడ్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నారని, అలాగే ధురంధర్ ఒక దేశభక్తి కథ కావడంతో ఇలా ట్వీట్ చేసి ఉండొచ్చని అంటున్నారు.
మొత్తానికి, ఈ ట్వీట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయి పెద్ద చర్చకు కారణమైంది. ఒక స్టార్ మరో సినిమాను ప్రోత్సహించడం మంచి విషయమే అయినా, టైమింగ్ మాత్రం కొంత వివాదానికి దారి తీసింది.