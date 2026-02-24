English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Actress: $45 మిలియన్ల కలెక్షన్లు సాధించిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్… ఇప్పుడు కార్పొరేట్ లైఫ్‌లో సక్సెస్ స్టోరీ..!

Allu Arjun Heroine
ఒకప్పుడు సినిమాల ప్రపంచంలో వెలుగొందిన ఒకసారి హీరోయిన్ జీవితం.. తర్వాత పూర్తిగా మారిన తీరు ప్రస్తుతం అందరిని ఆశ్చర్యపరు.  అనుకోకుండా మొదలైన మోడలింగ్ ప్రయాణం ఆమెను వెండితెరకు దగ్గర చేసింది. అయితే ఉన్నట్టు ఉంది ఆమె సినిమాలకు ఒకసారిగా చూడమయ్యింది…
అల్లు అర్జున్, ప్రభాస్ లాంటి స్టార్ హీరోలతో.. హీరోయిన్గా చేసిన నటి దీక్షా సేత్. ఆమె మొదట నటి కావాలని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. చిన్నప్పటి నుంచి ఆమె తండ్రి ఉద్యోగం కారణంగా చెన్నై, ముంబై, కోల్‌కతా, కాఠ్మండు, రాజస్థాన్, గుజరాత్ వంటి అనేక నగరాల్లో నివసించింది. తరచూ స్కూల్స్ మారుతూ ఉండటంతో, స్థిరంగా ఉండే జీవితం ఆమెకు అలవాటు కాలేదు. కాలేజీకి వచ్చేసరికి..మరీన్ ఆర్కియాలజీ) చదవాలని నిర్ణయించుకుంది.

అయితే, ముంబైలోని ఒక ఎన్ఎస్ఎస్ కార్యక్రమంలో ఆమెను గమనించిన ఒక వ్యక్తి, ఫెమినా మిస్ ఇండియా పోటీలో పాల్గొనమని సూచించాడు. దీక్షా ఆ పోటీలో టాప్ టెన్‌కి చేరి, ఫ్రెష్ ఫేస్..టైటిల్ కూడా గెలుచుకుంది. అదే సమయంలో..హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఒక మోడలింగ్ అసైన్‌మెంట్‌లో దర్శకుడు కృష్ణ ఆమెను గమనించారు. అలా ఆమెకు సినిమా అవకాశం వచ్చింది.  

2010లో విడుదలైన వేదం సినిమాలో అల్లు అర్జున్ సరసన నటిస్తూ దీక్షా సేత్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. ఆ సినిమాలో పూజ పాత్రలో ఆమె నటనకు మంచి ప్రశంసలు లభించాయి. ఆ సంవత్సరమే ఆమెకు సంతోషం ఫిల్మ్ అవార్డ్స్‌లో బెస్ట్ న్యూ ఫేస్ అవార్డు వచ్చింది.  

తర్వాత ఆమె కెరీర్ వేగంగా ముందుకెళ్లింది. మిరపకాయ్, వాంటెడ్, నిప్పు, రెబల్, ఊ కొడతారా? ఉలిక్కి పడతారా? వంటి సినిమాల్లో నటించింది. తెలుగుతో పాటు తమిళంలో రాజపట్టాయి, హిందీలో లేకర్ హమ్ దీవానా దిల్ వంటి చిత్రాల్లో కూడా నటించింది. మొత్తం నాలుగు భాషల్లో ఆమె సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. ఆమె పది సినిమాల కలెక్షన్లు కలిపి దాదాపు $45 మిలియన్లు క్రాస్ అయ్యి ఉంటాయి.  

అయితే, హిందీ సినిమా ఆశించిన విజయం సాధించకపోవడంతో, ఆమె సినిమా అవకాశాలు తగ్గాయి. 2021లో సాత్ కదమ్ అనే వెబ్ సిరీస్‌లో కనిపించిన తర్వాత, ఆమె పూర్తిగా కార్పొరేట్ జీవితాన్ని ఎంచుకుంది. ఆమె ఐఈఎస్‌ఈ బిజినెస్ స్కూల్‌లో ఎంబీఏ పూర్తి చేసి, ప్రస్తుతం యూకేలోని ఒక గేమింగ్ కంపెనీలో డైరెక్టర్‌గా పని చేస్తోంది. సినిమాల ద్వారా స్టార్‌డమ్ సాధించిన దీక్షా సేత్, ఇప్పుడు తన అనుభవాన్ని బిజినెస్ ప్రపంచంలో ఉపయోగిస్తోంది.

