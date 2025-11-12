Allu Sneha Reddy: అల్లు అర్జున్ భార్య అల్లు స్నేహరెడ్డి సోషల్ మీడియాలో ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. తమ ఫ్యామిలీ మూమెంట్స్ని ఎప్పటికప్పుడూ షేర్ చేసుకునే స్నేహ.. రీసెంట్గా షేర్ చేసిన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ మాత్రం అందరికీ షాక్ ఇచ్చింది. ఆ పోస్ట్ చూసిన వారు నిజంగా స్నేహనే పోస్ట్ చేసిందా అని అనుకోకుండా ఉండలేరు.
ఇంతకీ స్నేహరెడ్డి ఏం పోస్ట్ చేసిందో తెలుసా..? నా భర్తని నేను ప్రేమిస్తున్నాను.. హీ ఈజ్ ద బెస్ట్.. నేను చనిపోయేంత వరకు ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను.. తను దొరకడం నా అదృష్టం.. నేను లక్కీయెస్ట్ గర్ల్ని.. నా లైఫ్లో తను పెద్ద జాక్పాట్.. ప్రతి జన్మలో తనే నా భర్తగా కావాలని కోరుకుంటాను అని పోస్ట్ చేసింది.
ఇక్కడి వరకూ చూసిన వారు.. వావ్ పెళ్లై 14 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఇంత ప్రేమనా అని అనుకోకుండా ఉండలేరు. కానీ కింద అల్లు స్నేహరెడ్డి అని రాసి.. నిజంగా ఇది పోస్ట్ చేసేది నేనే అని కూడా మెన్షన్ చేయడంతో.. ఇది స్నేహ చేసిన పని కాదని.. అల్లు అయాన్ కానీ.. అల్లు అర్జున్ కానీ ఏదో ఆట పట్టిస్తూ.. ఇలా పెట్టారేమో అని అనిపించక మానదు.
అయితే స్నేహ తను పెట్టిన స్టోరీని కొన్ని గంటల్లోనే స్టోరీ డిలీట్ చేయడంతో.. అది నిజంగానే అనుకుంటున్నారంతా. మొత్తానికి స్నేహరెడ్డి చేసిన ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
ఇక సోషల్ మీడియాలో స్నేహరెడ్డికి హీరోయిన్ రేంజ్లో ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఆమె ఒక పోస్ట్ పెట్టింది అంటే చాలు మిలియన్ల వ్యూస్ వస్తుంటాయి.
ఇక స్నేహ రెడ్డి ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ భార్యగా మంచి ఫేమ్ సంపాదించుకుంది. బన్నీ, స్నేహా ఇద్దరు ప్రేమించుకొని పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక వీరికి కూతురు అర్హ, కుమారుడు అయాన్ ఉన్నారు.