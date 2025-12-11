Allu Sneha Reddy Photos: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహ రెడ్డి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సోషల్ మీడియాలో స్నేహకు స్టార్ హీరోయిన్ రేంజ్లో ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉందనడంలో ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదు. స్నేహ రెడ్డి ఒక పోస్ట్ పెట్టింది అంటే చాలు మిలియన్ల వ్యూస్ వస్తుంటాయి. తాజాగా స్నేహ షేర్ చేసిన కొన్ని ఫోటోలు.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
అల్లు అర్జున్ భార్య అల్లు స్నేహరెడ్డి సోషల్ మీడియాలో ఎంత యాక్టివ్ గా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. తమ ఫ్యామిలీ మూమెంట్స్ని ఎప్పటికప్పుడూ షేర్ చేసుకునే స్నేహ రెడ్డి.. తాజాగా తన ఫోటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసింది.
ఈ ఫోటోల్లో స్నేహ లుక్ చూసిన అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్, నెటిజన్లు.. వావ్.. నిజంగా స్నేహరెడ్డి హీరోయిన్స్ని మించి అందంగా ఉందని, సో ప్రెట్టీ, బ్యూటిఫుల్, గార్జియస్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
అయితే స్నేహరెడ్డి పోస్ట్ చేసిన ఫోటోల్లో ఆమె చాలా ఫిట్గా ఇంకా యంగ్ లుక్తో కన్పిస్తున్నారు. లైట్ పింక్ కలర్ అవుట్ఫిట్లో స్నేహరెడ్డి దిగిన ఫోటోలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. స్నేహ షేర్ చేసిన ఈ పిక్స్.. కొన్ని క్షణాల్లోనే నెట్టింట్లో వైరల్గా మారాయి.
ఇక స్నేహ రెడ్డి అల్లు అర్జున్ భార్యగా మంచి ఫేమ్ సంపాదించుకుంది. బన్నీ, స్నేహా ఇద్దరు ప్రేమించుకొని పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.
వీరికి ఓ కూతురు అర్హ, కుమారుడు అయాన్ ఉన్న విషయం తెలిసిందే. స్నేహ తన పిల్లలను, కుటుంబాన్ని బాగా చూసుకుంటూ ఉంటుంది.