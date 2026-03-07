English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Allu Sneha Reddy: అతిలోక సుందరిలా మెరిసిపోతున్న అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహరెడ్డి.. స్పెషల్ ఫొటోలు వైరల్..!

Allu Sneha Reddy Photos: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ భార్య అల్లు స్నేహ రెడ్డి గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. స్నేహ రెడ్డికి సోషల్ మీడియాలో స్టార్ హీరోయిన్ రేంజ్‌లో ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఆమె పెట్టే ఒక్కో పోస్ట్‌కు మిలియన్ల వ్యూస్ వస్తుంటాయి. తాజాగా అల్లు శిరీష్ పెళ్లి ఈవెంట్‌లో స్నేహ రెడ్డి షేర్ చేసిన కొన్ని ఫోటోలు.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
 
అల్లు అర్జున్ భార్య అల్లు స్నేహరెడ్డి సోషల్ మీడియాలో ఎంత యాక్టివ్‌గా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. తమ ఫ్యామిలీ మూమెంట్స్‌ని ఎప్పటికప్పుడూ షేర్ చేసుకునే స్నేహ రెడ్డి.. తాజాగా అల్లు శిరీష్ పెళ్లి ఈవెంట్‌లోని తన ఫోటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేసింది.   

ఈ ఫోటోల్లో స్నేహ లుక్ చూసిన అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్, నెటిజన్లు.. వావ్.. నిజంగా స్నేహరెడ్డి హీరోయిన్స్‌ని మించి అందంగా ఉందని, సో ప్రెట్టీ, బ్యూటిఫుల్, లుకింగ్ గార్జియస్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

అయితే శిరీష్ పెళ్లి సందర్భంగా స్నేహరెడ్డి పోస్ట్ చేసిన ఒక్కో ఫోటో ఎంతో క్యూట్‌గా మెస్మరైజింగ్‌గా ఉంది. అల్లు అర్జున్‌తో స్నేహరెడ్డి దిగిన ఫోటోలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. స్నేహ షేర్ చేసిన ఈ పిక్స్.. కొన్ని క్షణాల్లోనే నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారాయి.  

ఇక స్నేహ రెడ్డి అల్లు అర్జున్ భార్యగా మంచి ఫేమ్ సంపాదించుకుంది. బన్నీ, స్నేహా ఇద్దరు ప్రేమించుకొని పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.  

వీరికి ఓ కూతురు అర్హ, కుమారుడు అయాన్ ఉన్నారు. స్నేహ రెడ్డి అటు తన పిల్లలను, కుటుంబాన్ని బాగా చూసుకుంటూనే, బిజినెస్ కూడా రన్ చేస్తూ ఉంటుంది.    

