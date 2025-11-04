English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Allu Sneha Reddy: హీరోయిన్లనే మించిపోయే అందం.. అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహ రెడ్డి సన్నింగ్ ఫొటోలు..!

Allu Sneha Reddy: హీరోయిన్లనే మించిపోయే అందం.. అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహ రెడ్డి సన్నింగ్ ఫొటోలు..!

Allu Sneha Reddy Photos: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహ రెడ్డి గురించి స్పెషల్‌గా ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సోషల్ మీడియాలో స్నేహకు హీరోయిన్ రేంజ్‌లో ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఆమె ఒక పోస్ట్ పెట్టింది అంటే చాలు మిలియన్ల వ్యూస్ వస్తుంటాయి. తాజాగా స్నేహ షేర్ చేసిన కొన్ని ఫోటోలు.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉండే వారిలో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహా రెడ్డి ఒకరు. ఈ బ్యూటీ ఎప్పుడూ తన ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఫొటోలను నెట్టింట్లో షేర్ చేస్తూ తెగ సందడి చేస్తుంది.

తాజాగా స్నేహ రెడ్డి.. అల్లు శిరీష్ ఎంగేజ్మెంట్ రోజు దిగిన కొన్ని సింగిల్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది. పర్పుల్ కలర్ అవుట్‌ఫిట్‌లో స్నేహ రెడ్డి ఎంతో స్టన్నింగ్‌గా ఉంది. ఆ ఫొటోలు తన అభిమానులను తెగ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.  

ఈ క్యూట్ ఫొటోలను చూసిన నెటిజన్లు, సినీ సెలబ్రిటీలు, అల్లు ఫ్యాన్స్.. సో ప్రెట్టీ, బ్యూటిఫుల్, గార్జియస్, లుకింగ్ ఫ్యాబులస్ అంటూ రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. స్నేహ షేర్ చేసిన ఈ పిక్స్.. కొన్ని క్షణాల్లోనే నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారాయి.

ఇక స్నేహ రెడ్డి పొలిటికల్ లీడర్ కూతురు కంటే.. అల్లు అర్జున్ భార్యగా మంచి ఫేమ్ సంపాదించుకుంది. బన్నీ, స్నేహా ఇద్దరు ప్రేమించుకొని పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.

ఇక వీరికి ఓ కూతురు అర్హ, కుమారుడు అయాన్ ఉన్న విషయం తెలిసిందే. స్నేహ తన పిల్లలను, కుటుంబాన్ని బాగా చూసుకుంటూ ఉంటుంది. అంతే కాకుండా నిత్యం సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది.

స్టార్ హీరోయిన్లకు ధీటుగా ఫొటో షూట్ చేస్తూ.. తన అందంతో అభిమానులకు గ్లామర్ ట్రీట్ ఇస్తుంది స్నేహ రెడ్డి.

