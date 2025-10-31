Allu Sirish Engagement: త్వరలో అల్లు వారి ఇంట పెళ్లి బాజాలు మోగనున్నాయి. మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ స్టేటస్కు శుభం కార్డు వేసిన అల్లు శిరీష్.. త్వరలో ఓ ఇంటి వాడు కాబోతున్నాడు. నయనిక రెడ్డి అనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు రీసెంట్గా అల్లు శిరీష్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా శిరీష్.. తన ప్రియురాలితో ఇంట్లో సన్నిహితుల మధ్య ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాడు. ఇక వీరి నిశ్చితార్థ ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
అల్లు ఫ్యామిలిలో మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్గా ఉన్న అల్లు శిరీష్.. ఈరోజు గ్రాండ్గా నయనిక రెడ్డితో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాడు. గత రెండేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న వీరిద్దరూ.. ఇరు కుటుంబాల పెద్దలను ఒప్పించుకొని హ్యాపీగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు.
ఇక తనకు ఎంగేజ్మెంట్ జరిగిన విషయాన్ని అల్లు శిరీష్ సోషల్ మీడియా ద్వారా కొన్ని బ్యూటిఫుల్ ఫొటోలు షేర్ చేస్తూ అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. వైట్ కలర్ కుర్తా పైజామాలో అల్లు శిరీష్, రెడ్ కలర్ హాఫ్శారీలో నయనిక రెడ్డి.. ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉన్నారు.
వీరి ఫొటోలు చూసిన సినీ సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్లు.. ఈ జంటకి బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. అల్లు ఫ్యాన్స్ అయితే సూపర్ జోడీ, మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అంటూ.. రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
అల్లు శిరీష్ షేర్ చేసిన ఈ ఫొటోలు కొద్ది సమయంలోనే.. నెట్టింట్లో వైరల్గా మారాయి. త్వరలోనే శిరీష్, నయనిక రెడ్డి పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటి కానున్నారు.
అల్లు ఫ్యామిలీ సన్నిహితుల సమాచారం ప్రకారం నయనిక తండ్రి రియల్ ఎస్టేట్, కనస్ట్రక్షన్ బిజినెస్లో ఉన్నారని సమాచారం. అలాగే అల్లు శిరీష్ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ద్వారా నయనిక పరిచయం అయిందని.. ఆల్మోస్ట్ గత రెండేళ్లుగా ఈ ఇద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని తెలుస్తోంది.