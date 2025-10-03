Allu Sirish Fiancee Nayanika Reddy: త్వరలో అల్లు వారి ఇంట పెళ్లి బాజాలు మోగనున్నాయి. మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ స్టేటస్కు శుభం కార్డు వేసిన అల్లు శిరీష్.. త్వరలో ఓ ఇంటి వాడు కాబోతున్నాడు. నయనిక రెడ్డి అనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు రీసెంట్గా అల్లు శిరీష్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో శిరీష్కి కాబోయే భార్య గురించి ప్రస్తుతం నెట్టింటా చర్చ జరుగుతోంది.
అల్లు ఫ్యామిలిలో మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్గా ఉన్న అల్లు శిరీష్.. త్వరలో నయనిక రెడ్డి అనే అమ్మాయితో ఏడడుగులు వేయబోతున్నట్లు ప్రకటించాడు. ఇద్దరు ప్రేమించుకొని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్టు.. ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు ఒప్పుకున్నట్టు ఓ పోస్ట్తో తన సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలిపాడు.
అయితే శిరీష్ కేవలం తనకు కాబోయే వైఫ్ పేరు మాత్రమే చెప్పాడు. ఫొటోలో కూడా అమ్మాయి చేయి పట్టుకొని కేవలం చేతులే కనపడేలా ఓ ఫోటో షేర్ చేశాడు. ఫియాన్సీ ఫేస్ మాత్రం చూపించలేదు శిరీష్. దీంతో అసలు అల్లు శిరీష్ చేసుకోబోయే నయనిక ఎవరు అని అంతా చర్చించుకుంటున్నారు.
అల్లు ఫ్యామిలీ సన్నిహితుల సమాచారం ప్రకారం నయనిక తండ్రి రియల్ ఎస్టేట్, కనస్ట్రక్షన్ బిజినెస్లో ఉన్నారని సమాచారం. అలాగే అల్లు శిరీష్ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ద్వారా నయనిక పరిచయం అయిందని.. ఆల్మోస్ట్ గత రెండేళ్లుగా ఈ ఇద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని తెలుస్తోంది.
అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహారెడ్డి లాగే నయనిక కూడా అదే సామాజిక వర్గానికి చెందిన అమ్మాయి. రెండేళ్ల లవ్ జర్నీ, అసలు నయనిక రెడ్డి ఎవరనే విషయాలు ఎక్కడా కూడా బయటపడకుండా.. ఎవరికీ తెలియకుండా బాగానే మెయింటైన్ చేశాడు శిరీష్.
మరి ఈ ప్రేమ జంట ఎప్పుడు కొత్త జంటగా మారుతుందో చూడాలి. పెళ్లి సమయానికి అయినా ఆ అమ్మాయి ఎవరో చూపించి ఆమె సోషల్ మీడియా అకౌంట్.. అల్లు శిరీష్ ట్యాగ్ చేస్తాడేమో చూడాలి.