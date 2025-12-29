Allu Sirish: అల్లు వారి ఇంట్లో మొదలైన పెళ్లి సంబరాలు.. ఆ ఒక్క పద్ధతి మాత్రం ఫాలో అవ్వనని చెప్పేసిన హీరో..!

Allu Sirish Marriage : అల్లు కుటుంబంలో మళ్లీ పెళ్లి సందడి మొదలుకాబోతోంది. నిర్మాత అల్లు అరవింద్ చిన్న కుమారుడు అల్లు శిరీష్ త్వరలో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. తన పెళ్లి తేదీని శిరీష్ సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించడంతో అభిమానుల్లో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే… తన అన్న అల్లు అర్జున్.. పెళ్లి జరిగిన రోజునే శిరీష్ పెళ్లి జరగబోతోంది.
శిరీష్ తన ప్రియురాలు నయనికతో గతంలోనే నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు పెళ్లి తేదీని కూడా స్పష్టంగా చెప్పారు. 2026 మార్చి 6న నయనిక మెడలో మూడు ముళ్లు వేయబోతున్నట్టు శిరీష్ వెల్లడించారు. ఈ విషయాన్ని ట్రెండ్లో ఉన్న సరదా వీడియో రీల్ ద్వారా చెప్పడం మరో ఆకర్షణగా మారింది.
ఇటీవల ఇన్స్టాగ్రామ్లో పిల్లలతో కలిసి ప్రశ్నలు–సమాధానాల ఫార్మాట్లో వీడియోలు బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అదే ట్రెండ్ను ఫాలో అవుతూ శిరీష్ కూడా ఓ రీల్ చేశారు. ఈ వీడియోలో అల్లు అర్జున్ పిల్లలు అయాన్, అర్హ కలిసి పాల్గొన్నారు. “బాబాయ్ పెళ్లి ఎప్పుడు?” అని పిల్లలు అడగగా, “మార్చి 6” అని శిరీష్ సమాధానం చెప్పారు. View this post on Instagram A post shared by Allu Sirish (@allusirish)
ఆ తరువాత మరి సంగీత్ ఎప్పుడు అంటే.. అసలు అది మన సౌత్ ఇండియా పద్ధతే కాదు అంతు క్లారిటీ ఇచ్చాడు ఈ హీరో. ఇక ఈ వీడియో ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మరో విశేషం ఉంది. అల్లు అర్జున్, స్నేహా రెడ్డి వివాహం కూడా 2011 మార్చి 6న జరిగింది. అదే రోజున ఇప్పుడు శిరీష్ పెళ్లి జరగడం కుటుంబానికి మరింత సంతోషాన్ని తెచ్చిపెడుతోంది. ఒకే తేదీ రెండు తరాలకు గుర్తుండిపోయే రోజు కాబోతోంది.
శిరీష్–నయనిక ప్రేమ కథ విషయానికి వస్తే.. మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి పెళ్లిలోనే వీరి పరిచయం మొదలైంది. అక్కడ స్నేహంగా మొదలైన బంధం క్రమంగా ప్రేమగా మారింది. ఇప్పుడు అది వివాహ బంధంగా మారబోతోంది.