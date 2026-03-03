Allu Sirish Pre Wedding: ఘనంగా అల్లు శిరీష్ ప్రీ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్.. హాజరైన ప్రముఖులు..

Allu Sirish Pre Wedding: అల్లు వారింట సందడి నెలకొంది. అల్లు రామలింగయ్య మనవడు.. అల్లు అరవింద్ మూడో తనయుడు.. అల్లు అర్జున్ తమ్ముడు అల్లు శిరీష్ త్వరలో ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నాడు. దానికి సంబంధించిన ప్రీ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్ నిన్న (సోమవారం) అట్టహాసంగా జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు ఈ వేడుకకు హాజరై కాబోయే దంపతులకు బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేసారు.
Allu Sirish Pre Wedding Pics: అల్లు శిరీష్ త్వరలో ఇంటి వాడు కాబోతున్నాడు. నయనికతో కలిసి ఈ నెల 6న ఏడడుగులు వేయబోతున్నాడు. ఈ సందర్భంగా పెళ్లికి నాలుగు రోజులు ముందు ప్రీ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. నయనిక ది పెద్ద బిజినెస్ ఫ్యామిలీ.
ఈ వేడుకకు తెలుగు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. హీరో నందమూరి బాలకృష్ణకు అల్లు కుటుంబానికి మంచి అనుబంధమే ఉంది. ఆయనతో పాటు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఈ వేడుకకు రాకపోయినా.. తన తరుపున కుమారుడు రామ్ చరణ్ ను ఈ వేడుకకు హాజరై కాబోయే దంపతులకు బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేసారు.
మరోవైపు హీరో మోహన్ బాబుతో పాటు మాజీ మంత్రి ఘంటా శ్రీనివాస రావుతో ఏపీ మంత్రి నాదెండ్డ మనోహర్ తో పాటు సాయి దుర్గ తేజ్ కుటుంబ సభ్యులతో పాటు అల్లు అర్జున్ తో సినిమా చేస్తోన్న అట్లీతో పాటు సందీప్ రెడ్డి వంగా సహా పలువురు హాజరయ్యారు.
అటు అల్లు అర్జున్ ను ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ గా చేసిన సుకుమార్ తో పాటు దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనుతో పాటు గోపీచంద్ మలినేని, అనిల్ రావిపూడితో పాటు దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్రరావు, సంగీత దర్శకుడు తమన్ హాజరయ్యారు.
అటు హీరో రానాతో పాటు రవితేజ, గోపీచంద్, నాని, సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ సహా పలువురు హీరోలు హాజరై అల్లు శిరీష్ కు బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేసారు. అల్లు శిరీష్ విషయానికొస్తే.. హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన పెద్దగా రాణించలేకపోయారు. ఈ నెల 6న ఓ ఇంటి వాడు కాబోతున్నాడు.