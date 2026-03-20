Allu Sirish wife: చూపులతో భయపెట్టిన అల్లు శిరీష్ భార్య.. నయనిక వీడియో వైరల్.. సాయిరాం ఏంటిది..!

Allu Sirish Wife: అల్లు శిరీష్.. ఆయన భార్య నయనిక రెడ్డి ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారారు. పెళ్లి అయిన రెండు వారాలకే ఈ జంట ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ముంబైలో జరిగిన Lakmé Fashion Week 2026 కార్యక్రమంలో ఈ ఇద్దరూ మొదటిసారి కలిసి పబ్లిక్గా కనిపించారు.
ఈ ఈవెంట్లో ప్రముఖ డిజైనర్ అనామిక ఖన్నా ఫ్యాషన్ షోను వీరు ముందు వరుసలో కూర్చొని చూశారు. మొదట చూస్తే అంతా సాధారణంగానే అనిపించింది. కానీ కొద్దిసేపటికి ఒక చిన్న సంఘటన అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
నయనిక షోను చాలా దీర్ఘంగా.. దృష్టి పెట్టి చూస్తూ ఉండగా ఆమె ముఖంలో కొన్ని విభిన్నమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనిపించాయి. అవి కొంతమందికి భయంగా అనిపించగా, మరికొందరికి ఫన్నీగా అనిపించాయి. అదే సమయంలో అల్లు శిరీష్ మాత్రం పక్కనే కూర్చొని ఫోన్ చూస్తూ చాలా కూల్గా కనిపించారు.
కొన్ని క్షణాల తర్వాత శిరీష్ ఆమె భుజంపై చెయ్యి వేసి ఒక క్యూట్ మోమెంట్ క్రియేట్ చేశారు. ఈ చిన్న క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయింది. నయనిక చూపును చూసి నెటిజన్లు పలు విధాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కొందరు “స్కేరీ లుక్” అని అంటుంటే, ఇంకొందరు “ప్రొటెక్టివ్ వైఫ్ వైబ్స్” అని చెప్పుతున్నారు. చాలామంది దీన్ని మీమ్స్గా మార్చి షేర్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే సాయిరాం అసలు ఈ అమ్మాయికి ఏమయింది అంటూ మీమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు.
ఈ వీడియోలో ముఖ్యంగా ఆకట్టుకున్న విషయం ఏమిటంటే, ఇది చాలా సహజంగా కనిపించడం. ఎలాంటి యాక్టింగ్ లేకుండా, ప్లాన్ చేసినట్లుగా కాకుండా, నిజ జీవితంలో జరిగే ఒక చిన్న క్షణంలా అనిపించింది. ఒకరు చాలా ఫోకస్గా ఉండటం, ఇంకొకరు కాస్త రీలాక్స్గా ఉండటం.. ఇలా ప్రతి జంటలో కనిపించే సన్నివేశమే ఇది. Vammo Ee akka ala chustuntey naku bhayam vestundi 😭😳🤣 pic.twitter.com/bfutYMDcKF — ᵁᵇˢғʀᴏᴏᴛʏ🦁 (@Mouli_Ka) March 20, 2026
ఇలాంటి సహజమైన క్షణాలే ప్రేక్షకులకు ఎక్కువగా నచ్చుతాయి. పెద్దగా ఎఫర్ట్ లేకుండా, ఒక చిన్న చూపుతోనే నయనిక ఈ ఈవెంట్లో హైలైట్గా మారింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతూ, అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.