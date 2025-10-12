Allu Arjun-Sneha: బర్త్ డే నైట్ కేవలం మేమిద్దరం మాత్రమే అంటూ.. అల్లు స్నేహరెడ్డి పోస్ట్.. ఫొటోలు వైరల్..!

Allu Sneha Reddy: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహ రెడ్డి గురించి తెలియని వారు ఎవరు ఉండరు. ఈ స్టార్ హీరో భార్యకి సోషల్ మీడియాలో భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఇక సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉండే స్నేహ.. తమ పర్సనల్ లైఫ్కు సంబంధించిన ఫొటోలను ఎప్పటికప్పుడు అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటుంది. తాజాగా తన బర్త్డే సందర్భంగా బన్నీతో గడిపిన కొన్ని స్పెషల్ మూమెంట్స్ని పంచుకుంది స్నేహ. ఇప్పుడు ఆ ఫొటోలు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
స్నేహరెడ్డికి ఇన్స్టాగ్రామ్లో 9 మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. తన భర్త అల్లు అర్జున్తో పాటు పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తూ ఉంటుంది స్నేహ.
ఇక రీసెంట్ గానే ఆమె తన బర్త్ డేను గ్రాండ్గా భర్త బన్నీతో కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. సెప్టెంబర్ 29న స్నేహ బర్త్డే సందర్భంగా.. అల్లు అర్జున్, స్నేహ కలిసి ఆమ్స్టర్ డామ్కు వెళ్లారు.
అక్కడ వారిద్దరూ మాత్రమే తమ టైమ్ స్పెండ్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేశారు. ఇక వీరిద్దరూ రోడ్లపై తిరుగుతున్న ఫొటోలు, వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
తాజాగా స్నేహ తమ వెకేషన్కి సంబంధించిన ఫొటోలను పంచుకుంది. ఇందులో తన బర్త్ డే రోజు కేవలం తామిద్దరమే ఉన్నట్టు అందులో తెలిపింది. ఈ ఫొటోలు క్షణాల్లోనే వైరల్ అయ్యాయి. వావ్ బోత్ ఆర్ లుకింగ్ సో క్యూట్, నో దిష్టి అంటూ బన్నీ ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
'పుష్ప 2' సినిమాతో పాన్ ఇండియా హీరోగా క్రేజ్ తెచ్చుకున్న అల్లు అర్జున్.. ప్రస్తుతం దర్శకుడు అట్లీతో ఓ భారీ బడ్జెట్ మూవీ చేస్తున్నాడు. గత కొన్నాళ్లుగా ముంబైలో షూటింగ్ జరుగుతోంది.