  • / Almonds vs Peanuts: గుండె ఆరోగ్యానికి అవి తింటే మాత్రమే మేలు అంటున్న నిపుణులు!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 02, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 09:51 PM IST

 Almonds vs Peanuts:గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా నట్స్‌ను రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చాలని వైద్యులు, పోషకాహార నిపుణులు తరచూ సూచిస్తుంటారు. అయితే బాదం పప్పు, వేరుశెనగల్లో గుండెకు ఎక్కువ మేలు చేసేది ఏది అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఖరీదైన బాదం మంచిదా? లేక తక్కువ ధరలో దొరికే వేరుశెనగలే మంచి ఎంపికా? అనే ప్రశ్నకు నిపుణులు ఆసక్తికర సమాధానం చెబుతున్నారు.

కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణ

బాదం పప్పులో విటమిన్-ఇ, మెగ్నీషియం, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తనాళాల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా విటమిన్-ఇ యాంటీ ఆక్సిడెంట్‌గా పనిచేసి ధమనుల్లో కొవ్వు పేరుకుపోవడాన్ని తగ్గించడంలో తోడ్పడుతుంది. మెగ్నీషియం రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడటంతో గుండెపై ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.  

బాదం ప్రయోజనాలు

మరోవైపు వేరుశెనగలు కూడా పోషక విలువల్లో ఏమాత్రం తక్కువ కావు. వీటిలో ప్రోటీన్, ఫోలేట్, నియాసిన్, ఆరోగ్యకరమైన అసంతృప్త కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పల్లీల్లోని నియాసిన్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం వారానికి రెండు లేదా మూడు సార్లు వేరుశెనగలు తీసుకోవడం గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో ఉపయోగపడవచ్చు.  

పల్లీల ప్రయోజనాలు

ఇంకా ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, వేరుశెనగలు మానసిక ఆరోగ్యానికీ మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిలోని కొన్ని పోషకాలు ఒత్తిడి, ఆందోళన స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడవచ్చు. అందువల్ల జంక్ ఫుడ్‌కు బదులుగా పల్లీలు ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండిగా ఉపయోగపడతాయి.  

ఆరోగ్యకరమైన నట్స్

పీనట్ బటర్, ఆల్మండ్ బటర్ వాడేవారు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అదనపు చక్కెరలు, అధిక సోడియం లేని ఉత్పత్తులను మాత్రమే ఎంచుకోవాలి. పరిమిత మోతాదులో తీసుకుంటేనే వాటి ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.  

గుండెకు మేలు చేసే ఆహారం

మొత్తానికి గుండె ఆరోగ్యానికి బాదం, వేరుశెనగల్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఉత్తమం అని చెప్పలేం. రెండింటికీ ప్రత్యేకమైన పోషక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. మీ బడ్జెట్, రుచి, అవసరాలను బట్టి రెండింటినీ సమతుల్యంగా ఆహారంలో చేర్చుకోవడం గుండె ఆరోగ్యానికి ఉత్తమమైన ఎంపికగా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

