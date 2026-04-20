  • Aloe Vera: బంజరు భూముల్లోనూ బంగారు పంట.. అలోవెరా సాగుతో లక్షాధికారి అయ్యే ఛాన్స్.. ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు..!!

Aloe Vera: బంజరు భూముల్లోనూ బంగారు పంట.. అలోవెరా సాగుతో లక్షాధికారి అయ్యే ఛాన్స్.. ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు..!!

Aloe Vera Farming Business Idea 2026: ఈ రోజుల్లో చదువు పూర్తవ్వగానే ప్రతి ఒక్కరూ ఉద్యోగబాట పడుతుంటారు. సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగోమో లేదా ప్రభుత్వ కొలువు కోసమే ఏళ్లతరబడి వేచి చూస్తుంటారు. కానీ మారుతున్న కాలంతోపాటు ఆలోచనలు కూడా మారితే.. బురదలో కూడా బంగారం పండించవచ్చని వ్యవసాయరంగం నిరూపిస్తోంది. ఉద్యోగం అంటే ఒకరి కింద పనిచేయడం.. అదే వ్యాపారం అంటే 10 మందికి పని ఇవ్వడం.. ఈ సూత్రాన్ని నమ్మే యువత ఇప్పుడు వ్యవసాయ రంగాన్ని వ్యాపార రంగంగా మలుచుకుంటున్నారు. తక్కువ పెట్టుబడితో బంజరు భూముల్లో కూడా బంగారం పండించవచ్చని నిరూపించే కలబంద సాగు ఇప్పుడు లక్షాధికారులను తయారు చేస్తోంది. 
మామూలుగా వరి, చెరుకు, మొక్కజొన్న ఇతర కూరగాయ పంటలు పండించాలంటే సాగు నీరు ఎక్కువగా అవసరం అవుతుంది. కానీ కలబంద సాకుకు ఎక్కువ నీరు, ఎరువులు అవసరం ఉండదు. అందుకే చాలా మంది రైతులు కలబంద సాగుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఒక హెక్టారు భూమి నుంచి ఏడాదికి 10లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. అందుకే చాలా కంపెనీలు కూడా కలబందను నేరుగా రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. లేదంటే కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ ను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. హెక్టారుకు 10 లక్షల రూపాయల వరకు ఆదాయాన్ని అందించే ఈ కలబంద సాగును ఎలా ప్రారంభించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అలోవెర..ఒక ఔషధ మొక్క. ఈ కలబంద ఆకులు మందంగా.. ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండి పూర్తిగా జెల్ తో నిండి ఉంటాయి. ఈ ఆకుల లోపల ఉండే జెల్ ను మందుల్లో, కాస్మెటిక్ ప్రొడక్టుల్లో ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ మొక్క 2 నుంచి 3 అడుగుల వరకు పెరుగుతుంది. అంతేకాదు ఈ మొక్క పెరుగుతూ దాని చుట్టూ చిన్న మొక్కలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ చిన్న మొక్కలను మళ్లీ సాగుకు ఉపయోగిస్తుంటారు. 

కలబందను సాగ చేసేందుకు వెచ్చని, పొడి వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే ఎక్కువగా చలి ఉంటే ఈ మొక్క సరిగ్గా పెరగదు. ఇసుక నేలా లేదా బంకమట్టి నేల సాగుకు అనువుగా ఉంటుంది. నీరు నిల్వ కుండా ఉండేందుకు నీటిపారుదల వ్యవస్థ బాగుండాలి. ఇక ఈ పంట సాగు చేసేందుకు జులై నుంచి ఆగస్టు నెలల మధ్య అనుకూల సమయం. అయితే శీతాకాలం కాకుండా ఏడాదిలో ఎప్పుడైనా ఈ మొక్కలను నాటుకోవచ్చు.   

ఈ పంటను సాగు చేయాలంటే దిగుబడి బాగుండాలంటే పంట వేసే ముందు కొన్ని మెలకువలు పాటించాలి. పంట సాగు చేసే ముందు పొలం దుక్కి దున్నుకోవాలి. దుక్కిలో 15 నుంచి 20టన్నుల ఆవు పేడ ఎరువును వేయాలి. 4 నుంచి 5 ఆకులు ఉన్న 3 నుంచి 4 నెలల వయస్సుకన్న నారుమొక్కలత నాట్లు వేసుకోవాలి. నారుమొక్కలను ఒక వరుసలో వాటి మధ్య సుమారు 40 సెంటిమిటర్ల దూరం ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఒక ఎకరానికి సుమారు 50వేల నారు మొక్కలను నాటుకోవచ్చు. 

కలబందకు ఎక్కువ నీరు అవసరం ఉండదు. వేసవి కాలంలో వారానికోసారి నీరు పోస్తే సరిపోతుంది. శీతాకాలంలో ఇంకా తక్కువ సార్లు నీరు పోయాలి. ఎక్కువ నీరు పోయడం వల్ల వేర్లు కుళ్లిపోతాయి. అందువల్ల మట్టి పొడిగా అనిపించినప్పుడు మాత్రమే నీరు పెట్టాలి.  తక్కువ నీటితో, తక్కువ శ్రమతో పెరుగుతుంది.  జంతువుల వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తట్టుకుంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా సంవత్సరాల పాటు నిరంతరంగా ఫలాలను ఇస్తుంది.

కలబంద సాగుకు అయ్యే ప్రారంభ ఖర్చు సుమారు రూ. 50,000 వరకు ఉంటుంది. ఇందులో పొలం తయారీ, నాటడం , కూలీ ఖర్చులు కలిసి ఉంటాయి. ఒక హెక్టారులో దాదాపు 40 నుండి 45 టన్నుల ఆకులు దిగుబడినిస్తాయి. వీటికి సాధారణంగా టన్నుకు రూ. 15,000 నుండి రూ. 25,000 వరకు మార్కెట్ ధర లభిస్తుంది. అయితే, కేవలం పచ్చి ఆకులను అమ్మడం ద్వారా సంవత్సరానికి రూ. 8 నుండి రూ. 10 లక్షల ఆదాయాన్ని సంపాదించేంత లాభదాయకంగా తరచుగా ఉండదు.

కలబంద రసం, జెల్ ,  పొడిని తయారు చేసి మార్కెట్‌కు లేదా కంపెనీలకు అమ్మడం వంటి ప్రక్రియల ద్వారా అసలైన ఆదాయం వస్తుంది. ఫార్మాస్యూటికల్,  కాస్మెటిక్ పరిశ్రమలలో దీనికి అధిక డిమాండ్ ఉన్నందున, రైతులు తమ పంటలకు విలువ జోడించి ఉత్పత్తులుగా మార్చగలిగితే, వారు కలబందను ఒక అనుబంధ వ్యాపారంగా చేసి సంవత్సరానికి 8 నుండి 10 లక్షల రూపాయల ఆదాయాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు.    

