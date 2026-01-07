Hair Growth Tips: పొలంలో దొరికే అరుదైన పసరు..దీన్ని వాడితే జలపాతం లాంటి పొడవైన ఒత్తైన జుట్టు మీ సొంతం!

Aloe Vera Hair Mask: కలబంద జెల్లో ఉండే ఎంజైములు తల చర్మంపై చనిపోయిన కణాలను తొలగించి, జుట్టు ఎదుగుదలకు తోడ్పడతాయి. మీ సమస్యను బట్టి కింది పద్ధతుల్లో ఏదైనా ప్రయత్నించవచ్చు.
జుట్టు బాగా పెరగాలంటే? జుట్టు ఒత్తుగా, పొడవుగా పెరగడానికి గ్రోత్ ప్యాక్ వేసుకోవాలి. అందుకోసం ఒక కప్పు కలబంద జెల్ + 2 చెంచాల ఆముదం + 2 చెంచాల మెంతి పొడితో మిశ్రమాన్ని చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని జుట్టు కుదుళ్ల నుండి చివర్ల వరకు పట్టించి, 2 గంటల తర్వాత తలస్నానం చేయాలి. ఇది జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించి, కొత్త జుట్టు పెరిగేలా చేస్తుంది.
చుండ్రు పోవాలంటే? చుండ్రు, నిర్జీవమైన జుట్టు కోసం డాండ్రఫ్ షైన్ ప్యాక్ రెడీ చేసుకోవాలి. 5 చెంచాల కలబంద జెల్ + 3 చెంచాల కొబ్బరి నూనె + 2 చెంచాల తేనె కలిపి బాగా మిశ్రమం చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ను జుట్టుకు రాసి అరగంట తర్వాత కడిగేయాలి. ఇది జుట్టుకు మంచి తేమను, మెరుపును ఇస్తుంది.
విటమిన్ సి పోషణ కోసం: 2 చెంచాల కలబంద జెల్ + 1 చెంచా నిమ్మరసం కలిపిన మిశ్రమాన్ని నిమ్మరసంలోని విటమిన్ సి, కలబంద కలిపి వాడటం వల్ల కుదుళ్లు బలోపేతం అవుతాయి. అలాగే ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ రసంలో కలబంద కలిపి రాస్తే బట్టతల సమస్య నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
హెల్తీ హెయిర్ కోసం విటమిన్ ఇ ప్యాక్: 1 చెంచా కలబంద జెల్ + 1 చెంచా నిమ్మరసం + 1 చెంచా విటమిన్ ఇ ఆయిల్. ఈ మూడింటి కలయిక జుట్టును ఆరోగ్యంగా ఉంచి, వెంట్రుకలు విరగకుండా కాపాడుతుంది.
గ్రీన్ టీతో మెరుగైన ఫలితాలు: ఒక కప్పు గ్రీన్ టీ + ఒక కప్పు కలబంద జెల్ మిశ్రమాన్ని వినియోగించాలి. గ్రీన్ టీలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కలబందతో కలిసి జుట్టుకు మంచి పోషణను అందిస్తాయి. ఏదైనా ప్యాక్ వేసుకున్న తర్వాత 30 నుండి 60 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి. ఆ తర్వాత మైల్డ్ షాంపూ (రసాయనాలు తక్కువగా ఉన్నది), కండిషనర్తో తలస్నానం చేయాలి.
ముఖ్య గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. కలబంద అందరికీ పడకపోవచ్చు (అలర్జీ ఉండవచ్చు). కాబట్టి, మొదటిసారి వాడేటప్పుడు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం లేదా నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.