/Alpha: బికినీలో ఇండియా స్పై.. దుమారం రేపుతున్న ఆలియా భట్

Alpha: ఆలియా భట్, శర్వరీ వాఘ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఆల్ఫా సినిమా విడుదలైన వెంటనే బికినీ సన్నివేశం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ సీన్పై నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తుండగా, ట్రోలింగ్ కూడా జోరుగా సాగుతోంది. ఈ వివాదం సినిమా బాక్సాఫీస్ ప్రయాణంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో ఆసక్తికరంగా మారింది.
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ ఆలియా భట్ ప్రధాన పాత్రలో రూపొందిన స్పై యాక్షన్ చిత్రం ఆల్ఫా విడుదలైన మొదటి రోజే సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. సినిమాలోని ఒక బికినీ సీన్ ఆన్లైన్లో వైరల్ కావడంతో ప్రేక్షకుల నుంచి భిన్నమైన స్పందనలు వస్తున్నాయి. కొందరు ఈ సన్నివేశాన్ని విమర్శిస్తుండగా, మరికొందరు ఇది కథలో భాగమేనని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఈ సినిమాలో శర్వరీ వాఘ్ కూడా కీలక పాత్రలో నటించింది. ఇద్దరూ ఒక పూల్ నుంచి బికినీలతో బయటకు వచ్చే సన్నివేశం సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయింది. ఈ క్లిప్ చూసిన కొంతమంది నెటిజన్లు స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలో ఇలాంటి గ్లామర్ సన్నివేశాలు అవసరమా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.ముఖ్యంగా ఎక్స్ (ట్విట్టర్) సహా ఇతర సోషల్ మీడియా వేదికల్లో ఈ సీన్పై ట్రోల్స్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కొందరు దీనిని పాత నిర్మా ప్రకటనతో పోలుస్తూ వ్యంగ్యంగా పోస్టులు చేస్తున్నారు. మరికొందరు స్పై ఏజెంట్లను ఇంత గ్లామరస్గా చూపించడం సహజంగా అనిపించడం లేదని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
టీజర్, ట్రైలర్లో ఈ సన్నివేశాన్ని చూపించకుండా, సినిమా విడుదల తర్వాత మాత్రమే ప్రేక్షకులకు కనిపించడం కూడా చర్చకు కారణమైంది. దీంతో కొంతమంది అభిమానులు తమ అసంతృప్తిని సోషల్ మీడియాలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కథకు అవసరమైతే గ్లామర్ ఉండొచ్చని, కానీ బలవంతంగా చేర్చినట్లు అనిపిస్తే ప్రేక్షకులు అంగీకరించరని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అయితే ఇలాంటి వివాదాలు యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ స్పై యూనివర్స్ సినిమాలకు కొత్తవి కావు. గతంలో విడుదలైన పఠాన్ సినిమాలో దీపికా పదుకొణె నటించిన బికినీ పాట కూడా భారీ చర్చకు దారితీసింది. అలాగే వార్ 2 ప్రచార సమయంలో కియారా అద్వానీ గ్లామర్ సన్నివేశాలపై కూడా సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు అదే తరహాలో ఆల్ఫా మూవీ కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది.ఈ చిత్రానికి శివ్ రావైల్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో అనిల్ కపూర్, బాబీ డియోల్ కీలక పాత్రల్లో నటించగా, హృతిక్ రోషన్ ప్రత్యేక పాత్రలో కనిపించారు. ఆయన ఎంట్రీ అభిమానులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.