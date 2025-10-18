English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Amala Akkineni: శోభితపై అమల సంచలన వ్యాఖ్యలు.. నా కోడలి వల్ల ఏం జరిగిందంటే..?

Amala Akkineni: శోభితపై అమల సంచలన వ్యాఖ్యలు.. నా కోడలి వల్ల ఏం జరిగిందంటే..?

Amala Akkineni: అక్కినేని అమల.. ఈ పేరు గురించి స్పెషల్‌గా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. హీరో నాగార్జున భార్యగానే కాకుండా నటిగా కూడా అందరికీ సుపరిచితమే. సామాజిక సేవ, పెంపుడు జంతువుల సంరక్షణ వంటి కార్యక్రమాలతో.. ఎప్పుడూ బిజీగా ఉంటారు అమల. ఇటీవలే నాగ చైతన్య, అఖిల్ పెళ్లిళ్లు చేసిన అమల.. తన కోడళ్లైనా శోభిత, జైనబ్ గురించి.. అలాగే వారిద్దరూ ఇంట్లో ఎలా ఉంటారనే ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను చెప్పింది.  
అమల ప్రస్తుతం సినిమాల కంటే ఫ్యామిలీకే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్స్ ఇస్తున్నారు. మూడేళ్ల క్రితం విడుదలైన ఒకే ఒక జీవితం సినిమాలో అమల చివరిసారిగా సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై కనిపించారు. అప్పటి నుంచి కొత్త సినిమాలకు సైన్‌ చేయలేదు. అయితే రీసెంట్‌గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న అమల.. తమ కుటుంబం గురించి పలు విషయాలను షేర్ చేశారు.   

ఇటీవల అక్కినేని ఫ్యామిలీలో కొత్త కోడళ్లు ఎంట్రీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. సమంతతో విడాకుల తర్వాత నాగచైతన్య.. శోభిత దూళిపాళ్లను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత అక్కినేని అఖిల్ తన ప్రియురాలైన జైనబ్‌ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. దీంతో ఇప్పుడు అక్కినేని వారింట కొత్త కోడళ్ల హంగామా నడుస్తోంది.  

ఇక అమల తన కోడళ్లైన శోభిత ధూళిపాల, జైనబ్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమల మాట్లాడుతూ.. నాకు అద్భుతమైన కోడళ్లు వచ్చారు. వాళ్లు మంచి వ్యక్తిత్వం కలవారు. వాళ్ల వల్ల నా జీవితం కొత్తగా అనిపిస్తోంది. మా ఇంట్లో ఇప్పుడు నాకు గర్ల్స్ సర్కిల్ ఏర్పడిందంటూ నవ్వుతూ చెప్పారు.  

అంతేకాకుండా కోడళ్లతో తన స్వభావం గురించి మాట్లాడిన అమల.. నేను డిమాండ్ చేసే అత్తను కాదు.. అలాగని డిమాండ్ చేసే భార్యని కూడా కాదన్నారు. నా కోడళ్లు ఇద్దరు చాలా బిజీగా ఉంటారు. అది చాలా మంచి విషయం. ఎందుకంటే యువతకు ఉత్తేజకరమైన జీవితం ఉండటం మంచిది. శోభిత, జైనబ్ వారి వర్క్స్‌లో బిజీగా ఉంటే, నేనూ నా పనుల్లో బిజీగా ఉంటానని.. కొంచెం టైమ్ దొరికిన మేమంతా కలిసి సరదాగా గడుపుతామని చెప్పారు అమల.  

తన భర్త నాగార్జున గురించి, తమ పిల్లల పెంపకం గురించి కూడా అమల మాట్లాడారు. నాగ చైతన్య, అఖిల్  ఇద్దరూ చాలా అద్భుతంగా పెరిగారన్నారు. నాగార్జున వారితో చాలా జోవియల్‌గా ఉంటారని.. కానీ తాను మాత్రం కొంచెం స్ట్రిక్ట్‌ రూల్స్‌ను పాటించే తల్లిగానే ఉంటానన్నారు అమల. 

