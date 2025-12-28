English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tabu: టబు మా ఇంటికి వస్తే ఆ పనే చేస్తుంది.. అమల ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

Tabu: టబు మా ఇంటికి వస్తే ఆ పనే చేస్తుంది.. అమల ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

Nagarjuna Tabu: నాగార్జున భార్య గానే కాకుండా తనకంటూ కూడా ఎంతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి అమల. నాగార్జునతో నిర్ణయం లాంటి సినిమాల్లో నటించిన అమల.. అప్పట్లో తెలుగు, తమిళ ఇండస్ట్రీలో కొద్ది రోజులపాటు స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది. ఆ తరువాత పెళ్లి చేసుకొని సినిమాలకు దూరంగా ఉండింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా అమల.. టబు గురించి చేసిన కామెంట్లు వైరల్ అవుతున్నాయి..
నాగార్జునతో హీరోయిన్ టబు.. ఎన్నో సినిమాలలో నటించింది. ముఖ్యంగా వీళ్ళిద్దరి మధ్య కొద్ది రోజులపాటు ప్రేమ వ్యవహారం కొనసాగింది అనే వార్త తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో తెగ వైరల్ అవుతూ వచ్చింది. ఇప్పటికీ కూడా నాగార్జున.. టబు రిలేషన్ లో ఉన్నారని ఇక అందుకే టబు ఐదు పదిల వయసు వస్తుందా పెళ్లి చేసుకోలేదు అనే వాదన కూడా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. 

మరోపక్క.. నాగార్జున అమలను రెండో పెళ్లి చేసుకొని ఎన్నో సంవత్సరాలు కావస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో పలుమార్లు అమల దగ్గర కూడా టబు.. గురించి ప్రశ్నలు ఎదురయ్యాయి. 

నాగార్జున, టఋ ఇద్దరూ కేవలం మంచి స్నేహితులు అని అమల ఎన్నోసార్లు చెప్పుకొచ్చింది. ఇక గతంలో తన కొడుకు అఖిల్ తో జరిగిన ఒక షోలో కూడా అమలా తనంతటతానే స్వయంగా టఋ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం బయటపెట్టింది.

ఈ షోలో అమల.. ఒకపక్క వంట చేస్తూ మరోపక్క అఖిల్ అలానే శర్వానంద్ తో మాట్లాడుతూ కనిపించగా..టఋ కి తమ ఇంట్లో చేసే ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టమని.. ఎప్పుడూ కూడా తమ ఇంట్లో అన్ని వెరైటీస్ తింటూ ఉంటుంది అని.. కానీ డైట్ వల్ల చాలా తక్కువగా కేవలం ఒక చిన్న గిన్నెలో అన్ని రుచి చూస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పుకొచ్చింది. 

ఇలా ఎవ్వరు అడగకపోయినా అమల తానే స్వయంగా..టఋ గురించి మాట్లాడటం అలానే తనకి తమ ఇంటి ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టము అని చెప్పడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది.

