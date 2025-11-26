Amala Paul: అప్పట్లో 17 ఏళ్లు మాత్రమే.. ఆయన మాటలు విని తప్పు చేసేసాను.. నాన్న చాలా బాధపడ్డాడు: అమలా పాల్

Amala Paul Controversy : దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో మంచి గుర్తింపు పొందిన నటి అమలా పాల్. తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ సినిమాల్లో.. నటించి ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. తన సినీ ప్రయాణంలో ఎదురైన కష్టాలు.. వివాదాల గురించి ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మనసు విప్పి మాట్లాడారు. ఆమె చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి..
అమలా పాల్ తాజాగా తన కెరియర్ మొదట్లో.. ఒక సినిమా చేసిన దర్శకుడి గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు అతనికి ఆశ్చర్యపరిచారు. అమలాపాల్ మాట్లాడుతూ, “నాకు అప్పట్లో కేవలం 17 ఏళ్లు మాత్రమే. దర్శకుడు చెప్పినట్టు వినాను. ఆ సమయంలో ఏమి మంచిది, ఏమి చెడు అన్న అవగాహన నాకు పూర్తిగా లేదు. తర్వాత అది తప్పు అని తెలిసింది” అన్నారు.
అసలు విషయానికి వస్తే..ఆమె నటించిన సింధు సమవేళి..సినిమా పెద్ద వివాదానికి కారణమైంది. ఈ సినిమాలో ఆమె బోల్డ్ పాత్రలో కనిపించడాన్ని చాలామంది విమర్శించారు. ఇక ఈ విషయం గురించి ఈ నటి ఈమధ్య మాట్లాడింది. ఆ సినిమా విడుదల అయిన తర్వాత తనపై నెగటివ్ కామెంట్లు ఎక్కువగా వచ్చాయని అమలా చెప్పారు.
“సినిమా చూసిన తరువాత మా నాన్న చాలా బాధపడ్డారు. అది నాకు మరింత బాధ కలిగించింది. ఆ సమయంలో నేను చాలా భయపడ్డాను” అని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ సినిమా తన వ్యక్తిగత జీవితంపైనా, కెరీర్పైనా ప్రభావం చూపిందన్నారు.
అయితే ఈ అనుభవం తనకు పెద్ద పాఠం నేర్పింది అని అమలా తెలిపారు. “అలాంటి పాత్రలను ఇకపై చేయకూడదని అర్థమైంది. సమాజం ఏది స్వీకరిస్తుంది, ఏది స్వీకరించదు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని నేర్చుకున్నాను” అని ఆమె అన్నారు.
అమలా పాల్ తన కెరీర్లో ఎన్నో అవార్డులు కూడా అందుకున్నారు. తమిళనాడు రాష్ట్ర చలనచిత్ర పురస్కారం వంటి గౌరవాలు ఆమెకు లభించాయి. నటిగా మాత్రమే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా ఆమె తన ప్రతిభను చూపించారు.