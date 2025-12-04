English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Amala Paul Pregnant Before Marriage: సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండే హీరోహీరోయిన్ల జీవితాలు అంత సులభంగా ఉండవు. వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ఎన్నోరకాల ఒడిదుడుకలను ఎదుర్కొన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే ఓ హీరోయిన్ మాత్రం నిండు గర్భంతో రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండే హీరోహీరోయిన్ల జీవితాలు అంత సులభంగా ఉండవు. వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ఎన్నోరకాల ఒడిదుడుకలను ఎదుర్కొన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే ఓ హీరోయిన్ మాత్రం నిండు గర్భంతో రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కేరళ రాష్ట్రంలో పుట్టి తమిళనాడు సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన అమలా పాల్.. ఆ తర్వాత తెలుగులోనూ అనేక సినిమాల్లో నచించి మెప్పించింది. ఆ తర్వాత తమిళ దర్శకుడు ఏఎల్ విజయ్‌ని ప్రేమించి పెళ్లాడింది. ఆ తర్వాత వీరిద్దరూ విడాకులు తీసుకన్నారు. ఆ తర్వాత ఈమె హీరో ధనుష్‌తో ప్రేమాయణం సాగించిందని ప్రచారం జరిగింది.

దాదాపుగా ఆరేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు నటి అమలా పాల్ గర్భవతిగా మారింది. అయితే పెళ్లికి ముందే ఆమెకు నెలలు నిండిన గర్భం తెచ్చుకుంది. నిండు గర్భంతోనే పెళ్లిపీటలెక్కింది నటి అమలాపాల్. 

'నీలతామర', 'వీరశేఖరన్' వంటి సినిమాలతో మలయాళ, తమిళ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. 

ఆ తర్వాత హీరో నాగచైతన్య నటించిన 'బెజవాడ' చిత్రంతో తెలుగులో హీరోయిన్‌గా అడుగుపెట్టింది. అడపాదడపా కొన్ని సినిమాల్లో నటించినా.. ఆమె కొన్నేళ్ల తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాలు రాలేదు.

ఎ.ఎల్. విజయ్‌తో విడాకుల తర్వాత హీరోయిన్ అమలా పాల్ 'ఆడై' సినిమాలో అర్ధనగ్నంగా నటించి అందరినీ షాక్ కి గురిచేసింది. ఆ తర్వాత ఆమెకు తమిళ సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గాయి. ఆమె 'బోలా', 'ఆడుజీవితం', 'లెవల్ క్రాస్' వంటి హిట్ చిత్రాల్లో నటించింది.    

గతేడాది అమలా పాల్.. జగత్ దేశాయ్ అనే వ్యక్తిని రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. పెళ్లైన 8 నెలలకే పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అయితే పెళ్లికి ముందే ఆమె గర్భవతిగా మారింది. అమలా పాల్ గత జూన్‌లో ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. 

