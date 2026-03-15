Amala Paul: శరీరాలు కలిశాయి.. అనుకోకుండా గర్బ వచ్చింది.. అందుకే పెళ్లి చేసుకున్న..!

Star Heroine Pregnancy : సౌత్ సినీ పరిశ్రమలో తక్కువ సమయంలోనే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్లలో అమలాపాల్ ఒకరు. అందం, నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని సౌత్‌లో అనేక సినిమాల్లో నటించారు. గ్లామర్ పాత్రలతో పాటు కథకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రల్లో కూడా ఆమె నటించి మంచి పేరు సంపాదించారు. ఒక దశలో ఆమె కెరీర్ చాలా వేగంగా ముందుకు సాగింది. అయితే వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు ఆమె కెరీర్‌పై ప్రభావం చూపాయి.
అమలాపాల్ 2009లో వచ్చిన నీమతామర అనే మలయాళం సినిమాతో సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. తర్వాత తమిళం, తెలుగు సినిమాల్లో కూడా అవకాశాలు పొందారు. తెలుగులో బెజవాడ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అనంతరం రామ్ చరణ్‌తో నాయక్, అల్లు అర్జున్‌తో ఇద్దరమ్మాయిలతో వంటి సినిమాల్లో నటించి టాలీవుడ్‌లో కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

కెరీర్ మంచి స్థాయిలో ఉండగానే ఆమె తమిళ దర్శకుడు ఏ.ఎల్. విజయ్‌ను ప్రేమించి 2014లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే వారి దాంపత్య జీవితం ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు. కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఇద్దరూ 2017లో విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత అమలాపాల్ కొంతకాలం సినిమాలపై దృష్టి పెట్టి ఒంటరిగా జీవితం కొనసాగించారు.  

తర్వాత జగత్ దేశాయ్ అనే వ్యాపారవేత్తతో ఆమెకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం క్రమంగా స్నేహంగా మారి, తర్వాత ప్రేమగా మారింది. కొంతకాలం వారు డేటింగ్‌లో ఉన్నారు. ఈ సమయంలో వారి గురించి మీడియాలో కూడా అనేక వార్తలు వచ్చాయి. చివరికి ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవడంతో అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగింది.  

తన రెండో పెళ్లి గురించి అమలాపాల్ ఒక సందర్భంలో మాట్లాడారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, "జగత్ దేశాయ్‌తో నా బంధం గురించి నేను ఎప్పుడూ ఓపెన్‌గా ఉంటాను. మనసులు మాత్రమే కాదు శారీరాలు కూడా కలిశాయి. దాంతో నాకు అనుకోకుండా గర్భం వచ్చింది. ఆ ప్రెగ్నెన్సీ కారణంగానే మా పెళ్లి కూడా అనుకోకుండా జరిగింది. సమాజం కోసం నేను రెండో పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది" అని చెప్పారు.

ప్రస్తుతం అమలాపాల్ ఎక్కువగా తన కుటుంబ జీవితానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. తన కుమారుడు ఇలాయ్‌తో గడిపే క్షణాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ అభిమానులతో టచ్‌లో ఉంటున్నారు. సినిమాల్లో తక్కువగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఆనందంగా గడుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

