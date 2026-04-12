Amarnath yatra begin from July 3rd: అమర్ నాథ్ యాత్రను జీవితంలో ఒక్కసారైన చేసుకొవాలని చాలా మంది భక్తులు పరితపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో అమర్ నాథ్ యాత్ర షెడ్యూల్ ను జమ్ము కశ్మీర్ ప్రభుత్వం ఆదివారం ప్రకటించింది. దీంతో భక్తులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.
హిందువులంతా అమర్ నాథ్ యాత్రకు ఎంతో భక్తి భావనలతో వెళ్తారు. జీవితంలో ఒక్కసారైన అమర్ నాథ్ యాత్రకు వెళ్లాలని కోరుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ఎన్నో నెలల నుంచి భక్తులు ఎదురు చూస్తున్న అమర్ నాథ్ యాత్రకు ఎట్టకేలకు జమ్ము కశ్మీర్ ప్రభుత్వం షెడ్యుల్ ను ప్రకటించింది.
ఈ క్రమంలో.. పవిత్ర అమర్నాథ్ యాత్ర ఈ ఏడాది జులై 3న ప్రారంభమై ఆగస్టు 28న రక్షాబంధన్ పర్వదినం రోజున ముగుస్తుందని లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా 57 రోజుల పాటు ఈ యాత్ర కొనసాగనుంది. అధికారులు ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం.. జూన్ 29న జ్యేష్ఠ పూర్ణిమ సందర్భంగా శివుడ్ని పూజిస్తు 'ప్రథమ పూజ' నిర్వహిస్తారు.
ఈ నెల 15 నుంచి అడ్వాన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుందని లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ప్రకటించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న జమ్మూకశ్మీర్ బ్యాంక్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, ఎస్బీఐ, యస్ బ్యాంక్లకు చెందిన 554 బ్రాంచుల ద్వారా ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ పద్ధతుల్లో భక్తులు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవచ్చని అధికారులు ప్రకటించారు.
సౌత్ కశ్మీర్ లోని అనంతనాగ్ జిల్లాలో సముద్ర మట్టానికి 3,888 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న హిమాలయ గుహలో మంచు శివలింగం ఉంది. ఇక్కడ సహజసిద్ధంగా ఏర్పడే మంచు లింగాన్ని శివుని స్వరూపంగా భక్తులు అనాదీగా విశ్వసిస్తుంటారు.ఎన్నోరకాల సవాళ్లు, వ్యయప్రయాసాలను తట్టుకుని , తమ ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి మరీ భక్తుల అమర్ నాథ్ యాత్రను నిర్వహిస్తారు.
భక్తులు రెండు మార్గాల ద్వారా ఈ యాత్రను పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఒకటి పహల్గామ్ మార్గం కాగా, మరొకటి బల్తాల్ మార్గం. పహల్గామ్ మార్గంలో 34 కిలోమీటర్ల ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది. దీనికి 3-5 రోజులు పడుతుంది. బల్తాల్ మార్గం 14 కిలోమీటర్లు మాత్రమే ఉండి, యాత్ర పూర్తి చేసి అదే రోజు బేస్ క్యాంప్కు తిరిగి రావచ్చు. కొంత మంది డోలీల్లో వెళ్తే, గుర్రాలపై కూడా వెళ్లే వారుంటారు.
ఈ రెండు మార్గాల నుంచి హెలికాప్టర్ సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే అమర్ నాథ్ యాత్ర నేపథ్యంలో కొన్నిసార్లు జమ్ము ప్రాంతంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోతుంది. కొండ చరియలు విరిగి పడటం, వాతావరణ మార్పులు సంభవిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా 70 ఏళ్ల పై బడిన వారిని అమర్ నాథ్ యాత్రకు అనుమతించరు.