Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. అమావాస్య స్పెషల్, మేష, కర్కాటక, మీన రాశులకు అదృష్టం బలంగా…!

Today Horoscope February 17 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, మాఘ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ మంగళవారం. అమావాస్య ప్రత్యేకం. ఈరోజు పండితుల ప్రకారం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశుల జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. లాభాలు గడించే రోజు అని చెప్పవచ్చు. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వస్తుంది. శుభవార్త వింటారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఇంట్లో కొన్ని అనివార్య పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. మాట విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్త పడండి. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొత్త వ్యాపారాలు ఈరోజు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. ఎవరినీ అంత ఈజీగా నమ్మకూడదు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. దూరప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. ఈరోజు విందూ వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థిక ప్రయోజనం ఉంది.
సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదమే. ఖర్చుల విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. కొత్త ప్రాజెక్టుల చేపడతారు. అందులో లాభాలు గడించే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు కూడా సింహరాశి వారికి కలిసి వస్తుంది.
కుంభరాశి వారు ఈరోజు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఏ పనులు కలిసి రావు. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఇతరుల వివాదాలు తలదూర్చకండి. మాట జాగ్రత్త కోరి కష్టాలు కొని తెచ్చుకోవద్దు.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. స్నేహితులను కలుస్తారు ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న ఒక శుభవార్త వింటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)