Simple Muggulu: 2026 సంక్రాంతి ముగ్గులు వచ్చేసాయ్‌.. అద్భుతమైన డిజైన్ డిజైన్ ముగ్గులు!

Sankranthi Chukkala Muggulu: 2026 సంవత్సరం కొత్త ముగ్గుల డిజైన్స్ రానే వచ్చేసాయి. ఈ అందమైన ముగ్గులను ఎంతో సులభంగా మీ వాకిట్లో వేసి అందరిని ఆకర్షించండి. అంతేకాకుండా వీటితో ముగ్గుల పోటీల్లో బహుమతులు కూడా పొందండి.
Sankranthi Latest Muggulu 2026: సంక్రాంతి పండగ అంటేనే అందరికీ గుర్తొచ్చేది ముగ్గులు, అందులో గొబ్బెమ్మలు, హరిదాసు కీర్తనలు, గంగిరెద్దు ఆటలు, పిండి వంటలు.. ఈ పండగను భారతీయులు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా మగవారి నుంచి ఆడవారి వరకు ఎంతో ఇష్టపడుతూ పండగ రోజుల్లో వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కొంతమంది అయితే ఈ సమయాల్లో ముగ్గుల పోటీలు కూడా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అందమైన ముగ్గులు వేసిన వారికి పెద్ద పెద్ద బహుమతులు కూడా అందిస్తారు. అయితే, ఈ ఏడాది ముగ్గుల పోటీల్లో మీరు కూడా బహుమతి గెలుచుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఈ డిజైన్ ముగ్గులు వేసి అందరినీ ఆకర్షించండి..
డిజైన్ డిజైన్ ముగ్గులు అంటే అందరూ ఇష్టపడి వేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది ఇంటి వాకిలి మొత్తం ముగ్గులతో పరిచేస్తారు. అలాగే సంక్రాంతి మూడు రోజులు మహిళలు ఎక్కువగా ముగ్గులు వేసేందుకు మాత్రమే సమయాన్ని కేటాయిస్తూ ఉంటారు. అందమైన ముగ్గులతో వాకిలి అలంకరించి.. వాటి మధ్యలో గొబ్బెమ్మలు పెడుతూ ఉంటారు..
నిజానికి చాలామంది కొత్త కొత్త డిజైన్లతో కూడిన ముగ్గులు వేయాలనుకుంటారు. కొంతమంది ఈ సమయాల్లో ముత్యాల ముగ్గులు వేస్తే.. మరి కొంతమంది చుక్కలతో కూడిన ముగ్గులను వేస్తూ ఉంటారు. పూర్వికుల నుంచి ఎక్కువగా చుక్కల ముగ్గులను వేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఆ సమయంలో ఎక్కువగా చుక్కల ముగ్గులను వేసి వాకిలి ఎంతో అందంగా అలంకరించేవారు.
మీరు కూడా ఈ పండగ సందర్భంలో మీ ఇంటి వాకిట్లలో చుక్కల ముగ్గులు వేయాలనుకుంటున్నారా..,? ఈ ఏడాది కొత్త డిజైన్స్ ఇవే.. ఈ కొత్త డిజైన్స్ తో మీ వాకిలి మొత్తం ముగ్గులతో పరిచేయండి. చిన్న చుక్కల ముగ్గులు వాకిట్లో ఎంతో ముద్దుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే వీటిని వేయడం కూడా చాలా సింపుల్..
ఈ క్రింది ఫోటోలో కనిపిస్తున్న చుక్కల ముగ్గు, వెయ్యడం చాలా సులభం. చుక్కలు పెట్టేసి కేవలం గీతలను గీయాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ ముగ్గు నాలుగు దిక్కులా కావాలనుకుంటే అందమైన ముగ్గులు కూడా వేసుకోవచ్చు. వీటి ద్వారా ఈ ముగ్గు మరింత హైలెట్ గా కనిపిస్తుంది..
ఈ కింద కనిపిస్తున్న డిజైన్ కూడా వాకిట్లో వేస్తే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. దీనిని వేయడం కూడా చాలా సులభమైనప్పటికీ.. చుక్కలు పెట్టి, గీతలు కలుపుతూ.. అందంగా అలంకరించాల్సి ఉంటుంది. కావాలనుకుంటే ఇందులో రంగురంగుల కలర్లను కూడా నింపొచ్చు.