English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rice Water: బియ్యం కడిగిన నీళ్లు పారబోస్తున్నారా..? ఇలా వాడండి జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడం ఖాయం..!

Rice Water: బియ్యం కడిగిన నీళ్లు పారబోస్తున్నారా..? ఇలా వాడండి జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడం ఖాయం..!

Rice Water Benefits: మన అందరి ఇళ్లలో బియ్యం కడిగిన నీటిని రోజూ పారబోస్తుంటాం. అయితే ఈ రైస్ వాటర్‌తో ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి. బియ్యం కడిగిన నీటిలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు మరెన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నీటితో ఉండే ప్రయోజనాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

బియ్యం కడిగిన నీళ్లలో అమైనో ఆమ్లాలు, విటమిన్లు సమృద్ధిగా ఉన్నందున ఇవి జుట్టుకు ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. షాంపూ చేసిన తర్వాత రైస్ వాటర్‌ని హెయిర్‌పై పోసి.. బాగా మసాజ్ చేసి కాసేపు అలాగే వదిలేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల రైస్ వాటర్‌లోని షోషకాలు జుట్టును దృఢంగా చేయడంతో పాటు జుట్టు రాలటాన్ని తగ్గిస్తుంది. 

2 /5

ఇలా వారానికి రెండుసార్లు చేస్తే జుట్టు కూడా ఒత్తుగా పెరగడాన్ని మీరు గమనిస్తారు. అయితే వారానికి ఒకసారి లేదా రెండు సార్లు మాత్రమే బియ్యం నీళ్లతో తలంటుకొమ్మని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

3 /5

బియ్యంలో కార్బొహైడ్రేట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇనోసిటోల్‌ అనే ఒక కార్బోహైడ్రేట్‌ వల్ల జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది. ఈ కార్పొహైడ్రేట్‌ సాధారణంగా బియ్యం కడిగిన నీళ్లలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల జుట్టును రైస్ వాటర్‌తో తలంటుకోవటం వల్ల జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.  

4 /5

బియ్యం కడిగిన నీళ్లతో తలంటుకుంటే  జుట్టు రాలడం ఆగిపోతుంది. అలాగే చుండ్రు కూడా పోతుంది. తలపై ఉండే చిన్న చిన్న పొక్కులు కూడా పోయి.. జుట్టు నిగనిగలాడుతుంది. జుట్టు చివర్లు చిట్లడాన్ని నివారించి పొడవుగా పెరిగేలా చేస్తుంది. 

5 /5

ఒక కప్పు బియ్యం నీటిలో 20 గ్రాముల మెంతులు వేసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. ఉదయాన్నే మెంతులను వడకట్టి.. ఆ నీటిని జుట్టుపై స్ప్రే చేయాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ జుట్టు బలంగా ఒత్తుగా పెరగుతుంది.

Rice Water Rice Water Uses rice water benefits Rice Water Uses In Telugu Rice Water Amazing Benefits Rice Water Benefits In Telugu

Next Gallery

King Cobra Vs Common Cobra: కోబ్రా Vs కింగ్ కోబ్రా ఈ తేడా తెలుసా..! దేనిలో విషం ఎక్కువంటే..