Best Laptop Deals: కొత్త ల్యాప్టాప్ కొనాలని అనుకుంటున్నారా..? అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2025 సేల్లో అనేక టాప్ బ్రాండ్ ల్యాప్టాప్లపై అద్భుతమైన ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. ఈ సేల్లో గేమింగ్ ల్యాప్టాప్లతో పాటు బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఆప్షన్లు, డెయిలీ వర్క్ ల్యాప్టాప్లు కూడా భారీ తగ్గింపు ధరకే లభిస్తున్నాయి. అసలు ధరపై భారీ తగ్గింపులు, బ్యాంక్ కార్డ్ హోల్డర్లకు అదనపు డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి. అమెజాన్ పండగ సేల్ సమయంలో ఆఫీసు వర్క్, స్టడీ కోసం రూ. 60వేల లోపు ధరలో టాప్ 5 ల్యాప్టాప్స్ ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం..
హెచ్పీ 15: కొత్త ల్యాప్టాప్ కోసం చూస్తున్నవారికి హెచ్పీ 15 గొప్ప ఎంపిక. ఈ ల్యాప్టాప్లో ఇంటెల్ కోర్ i3-1315U ప్రాసెసర్ ఉంది. డాక్యుమెంట్లు తయారుచేయడం, ఆన్లైన్ మీటింగ్లకు హాజరవడం, వీడియోలు చూడడం వంటి రోజువారీ పనులకు ఇది బాగా సరిపోతుంది. 15.6 అంగుళాల యాంటీ-గ్లేర్ డిస్ప్లే ఉండటం వల్ల కళ్లకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు, ఎక్కువ గంటలు పనిచేసే ప్రొఫెషనల్స్కు ఇది చాలా అనుకూలం. ఈ ల్యాప్టాప్ ధర సాధారణంగా 52,721 రూపాయలు కాగా, ఇప్పుడు తగ్గింపుతో 36,990 రూపాయలకు లభిస్తోంది. అదనపు ఆఫర్లతో దీన్ని 32,990 రూపాయలకే కొనుగోలు చేయవచ్చు.
లెనోవా ఐడియాప్యాడ్ స్లిమ్ 3: బెస్ట్ పవర్ఫుల్ ల్యాప్టాప్ కోసం చూస్తున్నవారికి లెనోవో ఐడియాప్యాడ్ స్లిమ్ 3 అద్భుతమైన ఎంపిక. ఈ సేల్లో ఇది తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. ఇది 13వ జనరేషన్ ఇంటెల్ కోర్ i7-13620H ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. మల్టీ టాస్కింగ్, సులభమైన ఎడిటింగ్ వంటి అన్ని రకాల పనులను వేగంగా పూర్తి చేయవచ్చు. దీని సన్నని డిజైన్ చూడటానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఎక్కడికైనా ఈజీగా తీసుకెళ్లవచ్చు. అమెజాన్ సేల్లో ఈ ల్యాప్టాప్ ధర 57,990 రూపాయలుగా ఉంది. అసలు ధర 89,390 రూపాయల నుంచి అదనపు ఆఫర్లతో 51,490 రూపాయలకు తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
డెల్ వోస్ట్రో: డెల్ వోస్ట్రో ల్యాప్టాప్ చాలా అద్భుతమైన ఎంపిక. ఈ ల్యాప్టాప్ ఆఫీసుకు వెళ్లే వారికి, చిన్న వ్యాపారులకు బాగా సరిపోతుంది. ఇది ఇంటెల్ కోర్ i3 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ప్రెజెంటేషన్లు, వీడియో కాల్స్, స్ప్రెడ్షీట్లు వంటి రోజువారీ పనులకు ఇది ఉత్తమం. 15.6 అంగుళాల డిస్ప్లే ఎక్కువ సమయం పనిచేసే వారికి సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. సేల్ సమయంలో ఈ ల్యాప్టాప్ ధర 36,699 రూపాయలుగా ఉంది. అసలు ధర 54,479 రూపాయల నుంచి ఆఫర్లతో 32,490 రూపాయలకు తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఏసర్ ఆస్పైర్ లైట్: ఏసర్ ఆస్పైర్ లైట్ ల్యాప్టాప్ చాలా అద్భుతమైన ఎంపిక. అమెజాన్ సేల్లో దీని ధర 58,999 రూపాయల నుంచి భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. ఇది రైజెన్ 5 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. రోజువారీ పర్ఫార్మెన్స్, మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం ఇది బాగా సరిపోతుంది. 15.6 అంగుళాల ఫుల్ HD డిస్ప్లే, సన్నని డిజైన్, గుడ్ బ్యాటరీ లైఫ్తో వస్తుంది. స్టైల్, పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే విద్యార్థులకు.. ఈ ల్యాప్టాప్ సరైనది. దీన్ని 30,990 రూపాయలకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. బ్యాంక్ ఆఫర్లతో ధర 27,990 రూపాయలకు మరింత తగ్గుతుంది.
అసూస్ వివోబుక్ 15: హై పర్ఫార్మెన్స్ ల్యాప్టాప్ కోసం అసూస్ వివోబుక్ 15 గొప్ప ఎంపిక. ఇది 13వ జనరేషన్ ఇంటెల్ కోర్ i5 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. అలాగే i3 లేదా రైజన్ ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈజీ వీడియో ఎడిటింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ వంటి టాస్కులను వేగంగా పూర్తి చేయవచ్చు. దీని డిజైన్ సన్నగా, చూడటానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఎక్కువ సమయం టైపింగ్ చేసే వారికి కీబోర్డ్ చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. వివోబుక్ 15 ధర సాధారణంగా 69,990 రూపాయలు కాగా.. ఇప్పుడు తగ్గింపుతో 46,990 రూపాయలకు లభిస్తోంది. అదనపు ఆఫర్లతో దీన్ని 39,990 రూపాయలకే కొనుగోలు చేయవచ్చు.