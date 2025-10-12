Amazon Great Indian Festival 2025: దివాళీ ముందు దిమ్మతిరిగే ఆఫర్.. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ పై భారీ డిస్కౌంట్..!!

Diwali Smartphone Offers: దీపావళికి కొత్త ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అయితే మీకో గుడ్ న్యూస్. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2025లో భారీ డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీ బడ్జెట్లో ఫోన్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15, iPhone 16, OnePlus 13, Google Pixel 10 5G వంటి స్మార్ట్ఫోన్లపై కళ్లుచెదిరే డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G ఇప్పుడు రూ. 75749 కు అందుబాటులో ఉంది. ఇది 12GB RAM, 256GB నిల్వ, 6.8-అంగుళాల క్వాడ్ HD+ AMOLED డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 3 చిప్ను కలిగి ఉంది.
Apple iPhone 15 (128GB) ధర రూ. 47,999 తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. ఇందులో 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR డిస్ప్లే, A16 బయోనిక్ చిప్ , 48MP కెమెరా ఉన్నాయి.
ఐఫోన్ 16 (128GB) ని రూ. 66900 కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇందులో 6.1-అంగుళాల డిస్ప్లే, 48MP ఫ్యూజన్ కెమెరా, A18 చిప్ ఉన్నాయి.
OnePlus 13 (12GB RAM, 256GB స్టోరేజ్) రూ. 63,999 కు లభిస్తుంది. ఇందులో స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్, హాసెల్బ్లాడ్ ట్రిపుల్ కెమెరా, 6,000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి.
Google Pixel 10 5G (12GB RAM, 256GB స్టోరేజ్) రూ. 70,400 కు లభిస్తుంది. ఇందులో Google Tensor G5 చిప్, 5x టెలిఫోటో కెమెరా, జెమిని AI ఉన్నాయి.
Samsung Galaxy S24 Ultra 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2,600 nits పీక్ బ్రైట్నెస్తో గొరిల్లా గ్లాస్ ఆర్మర్ స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్ను కలిగి ఉంది.
ఐఫోన్ 15, 16 నీరు, దుమ్ము, స్ప్లాష్ రెసిస్టెంట్ మరియు సిరామిక్ షీల్డ్ ఫ్రంట్ కలిగి ఉంటాయి.
OnePlus 13 IP69/IP68 రేటింగ్తో నీరు, ధూళి నిరోధకతను కలిగి ఉంది. 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ను కలిగి ఉంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 5Gలో 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, స్క్రాచ్-రెసిస్టెంట్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2, యాక్టువా డిస్ప్లే ఉన్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లన్నీ హై ఫెర్మామెన్స్ గల గేమింగ్, డిజిటల్ ఫోటోతోపాటు వీడియో, AI ఫీచర్లతో అప్ డేట్ చేసిన టెక్నాలజీని అందిస్తున్నాయి.