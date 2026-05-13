Amazon Summer Sale Day 6:ఎండలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. దీంతో చాలా మంది కొత్త ఏసీ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో అమెజాన్ గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ 2026 కస్టమర్లకు భారీ ఆఫర్లు అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా పాత ఏసీని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే రూ.20 వేల వరకు డిస్కౌంట్ పొందే అవకాశం ఉంది.
ఈ సేల్లో స్ప్లిట్ ఏసీలు, విండో ఏసీలు రెండింటిపైనా మంచి ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎల్జీ, డైకిన్, బ్లూ స్టార్, లాయిడ్, పానాసోనిక్, షార్ప్ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లపై భారీ తగ్గింపులు ప్రకటించారు. షార్ప్ 1.5 టన్ 5 స్టార్ ఇన్వర్టర్ స్ప్లిట్ ఏసీ ప్రస్తుతం రూ.34,490కే లభిస్తోంది. దీనిపై సుమారు 47 శాతం వరకు తగ్గింపు ఉంది. అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా రూ.6 వేల వరకు తగ్గింపు పొందొచ్చు. ఈ ఏసీలో 7 ఇన్ 1 కన్వర్టిబుల్ కూలింగ్ ఫీచర్ ఉంది.
బ్లూ స్టార్ 1 టన్ 5 స్టార్ స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ కూడా మంచి ఆఫర్లో ఉంది. దీని ధర రూ.37,990గా ఉంది. చిన్న గదులకు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. విద్యుత్ వినియోగం కూడా తక్కువగా ఉంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
ఎల్జీ 1 టన్ 4 స్టార్ డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ ఏసీపై కూడా భారీ తగ్గింపు ఉంది. దీని ధర ప్రస్తుతం రూ.34,490గా ఉంది. ఇందులో AI కన్వర్టిబుల్ కూలింగ్, ఫాస్ట్ కూలింగ్ మోడ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
లాయిడ్ 1.5 టన్ 5 స్టార్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ ధర రూ.38,490గా ఉంది. ఇది 52 డిగ్రీల వరకు వేడిలో కూడా సమర్థవంతంగా పని చేస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అలాగే పానాసోనిక్ స్మార్ట్ వైఫై ఏసీలు కూడా మంచి డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అంతేకాదు, ఈ సేల్లో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ కార్డులతో అదనపు డిస్కౌంట్, అమెజాన్ పే క్యాష్బ్యాక్, నో కాస్ట్ ఈఎంఐ వంటి ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతో కస్టమర్లు మరింత తక్కువ ధరకే ఏసీలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
పాత ఫిక్స్డ్ స్పీడ్ ఏసీలను మార్చి కొత్త ఇన్వర్టర్ ఏసీలు కొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. విద్యుత్ బిల్లులు తగ్గడంతో పాటు మంచి కూలింగ్ కూడా పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు.