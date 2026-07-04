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Amazon ప్రైమ్ డే బంపర్ ఆఫర్.. రూ.84,999లకే Samsung Galaxy S25 Ultra 5G ఫోన్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 04, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:20 PM IST

ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌ అందిస్తున్న అమెజాన్ ప్రైమ్ డే మెగా డీల్‌లో భాగంగా Samsung Galaxy S25 Ultra 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా చీప్‌ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అదనంగా బ్యాంక్‌ క్యాష్‌బ్యాక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Amazon Prime Day Deal: స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రీమియం ఫీచర్లు, చాలా అద్భుతమైన డిజైన్‌తో మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తున్న Samsung Galaxy S25 Ultra 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అమెజాన్ అద్భుతమైన ఆఫర్లను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. జూలై 4న గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైన Amazon Prime Day Mega Deal సేల్‌లో భాగంగా ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌పై ఊహించని రీతిలో భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.

Galaxy S25 Ultra Discount1/5

ఏకంగా 35 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్!

Samsung గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా (12GB ర్యామ్‌ + 256GB స్టోరేజ్) వేరియంట్ అసలు ధర (MRP) మార్కెట్లో రూ.1,29,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ప్రస్తుతం నడుస్తున్న అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్‌లో దీనిపై ఏకంగా 35 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.. ఇవే కాకుండా ఈ సేల్‌లో చాలా ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి.

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రూ.84,999 లోపే..

ఈ బంపర్ ఆఫర్ కారణంగా.. ఎంతో కాలంగా ఈ ప్రీమియం ఫోన్ కొనాలనుకునే వారు ఇప్పుడు దీనిని కేవలం రూ.84,999 లోపే సొంతం చేసుకునే గొప్ప అవకాశం అందుబాటులో ఉంది. ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌తో పాటు కస్టమర్లకు మరింత లాభం చేకూర్చేందుకు అమెజాన్ అదనపు బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తోంది.   

Galaxy S25 Ultra Amazon Prime Day Deal3/5

Amazon Pay ICICI Bank క్రెడిట్ కార్డ్‌..

ఈ సేల్‌లో భాగంగా Amazon Pay ICICI Bank క్రెడిట్ కార్డ్‌ను ఉపయోగించి పేమెంట్ చేసే కొనుగోలు చేసేవారికి అదనంగా 3 శాతం వరకు క్యాష్‌బ్యాక్ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే కొన్ని ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ వెబ్‌సైట్స్‌లో మీ పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్ఛేంజ్‌ చేసి ఈ ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ వినియోగించుకునేవారికి ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ ఆఫర్‌ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, పాత ఫోన్ కండిషన్‌ను బట్టి ఈ ప్రైస్ మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది.

S25 Ultra Discount4/5

సాంసంగ్‌ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా..

క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగదారుల కోసం No-Cost EMI సౌకర్యం కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ సాంసంగ్‌ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది కేవలం లుక్స్ పరంగానే కాకుండా పర్ఫార్మెన్స్ పరంగానూ టాప్ లెవెల్‌ ప్రీమియం డిజైన్‌ కలిగి ఉంటుంది.. ఇందులో అల్ట్రా-ఫాస్ట్ ప్రాసెసర్, అద్భుతమైన డిస్‌ప్లే, ప్రొఫెషనల్ గ్రేడ్ కెమెరా సెటప్ ఉన్నాయి..  

Samsung Galaxy S25 Ultra5/5

రూ.45,000 వరకు తగ్గింపు..

ఇలాంటి ప్రీమియం ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై దాదాపు రూ.45,000 వరకు తగ్గింపు లభించడం చాలా అరుదు. అమెజాన్ ప్రైమ్ డే మెగా డీల్ సేల్ అనేది పరిమిత కాలం పాటు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే స్టాక్ కూడా త్వరగా అయిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ మొబైల్‌ లవర్స్‌తో పాటు సాంసంగ్ అభిమానులు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే అమెజాన్ యాప్ లేదా వెబ్‌సైట్ సందర్శించి ఈ క్రేజీ డీల్‌ను సొంతం చేసుకోండి..  

TAGS:
Samsung Galaxy S25 Ultra
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