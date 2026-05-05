Amazon vs Flipkart: షాపింగ్ లవర్స్‎కు పండగే.. ఫోన్లు, గాడ్జెట్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు.. అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ టాప్ డీల్స్ ఇవే..!!

Amazon vs Flipkart: అమెజాన్ తన గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ డేట్స్ ను అనౌన్స్ చేసింది. దేశంలో మే 8వ తేదీ నుంచి షురూ అయ్యే ఈ సేల్లో భాగంగా స్మార్ట్ ఫోన్స్, హోంఅప్లయెన్స్ పై భారీ డిస్కౌంట్స్ ప్రకటించింది. ఎప్పటి మాదిరిగానే ప్రైమ్ సభ్యులు ఈ డీల్స్ ను ఒక రోజు ముందుగా పొందుతారు. మీరు మీ బడ్జెట్ లో ఫోన్ లేదా గాడ్జెట్ ను అప్ గ్రేడ్ చేయాలనుకుంటున్నట్లయితే ఈ బెస్ట్ ఛాన్స్. 
ఈ కామర్స్ యుద్ధానికి ఫ్లిప్ కార్ట్ కూడా రెడీ అయ్యింది. యూత్ ను ఆకట్టుకునేందుకు ఆ సంస్థ ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ టీచర్ ప్రచారాన్ని కూడా ప్రారంభించింది. ఈ ఏడాది మే 9వ తేదీన ఫ్లిప్ కార్ట్ సేల్ షురూ కానుంది. సేల్ ప్రారంభానికి ముందే బెస్ట్ డీల్స్ ను కోల్పోకుండా ఉండేందుకు కొనుగోదారులు ఇప్పటికే రెండు సైట్లలో ధరలను పోల్చి చూస్తున్నారు. 

సేల్ సమయంలో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకు కస్టమర్లకు భారీ ఆఫర్ రాబోతోంది. బ్యాంక్ క్రెడిట్, డెబిట్, ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ పై 10శాతం డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ ప్రీమియం స్మార్ట్ ఫోన్స్, ఖరీదైన ల్యాప్ టాప్స్ కొనుగోలుపై భారీగా తగ్గింపు ఉంటుంది. సేల్ సమయంలో భారీ ట్రాఫిక్ ను ద్రుష్టిలో ఉంచుకుని మీ కార్డు లిమిట్ చేసుకోవడం  బెస్ట్. 

ఇక ఓల్డ్ గ్యాడ్జెట్స్ ను కొత్త వాటితో మార్చుకునే వారికి ఆకట్టుకునే ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లు కూడా అందిస్తున్నారు. ఆపిల్, వన్ ప్లస్ వంటి మెయిన్ బ్రాండ్స్ పై స్పెషల్ డీల్స్ ఉండబోతున్నాయి. ఈ బెస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్ ను సద్వినియోగం చేసుకుంటే భారీగా డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆఫర్స్ ఖరీదైన గాడ్జెట్స్, సాధారణ భారతీయ కొనుగోలుదారులకు మరింత అందుబాటులోకి తేనున్నాయి.   

అటు రెండు ప్రధాన కంపెనీలు తమ లేటెస్ట్ మొబైల్ ఫోన్స్ పై భారీ డిస్కౌంట్ అందించనున్నాయి. మిడిల్ రేంజ్ 5జీ ఫోన్స్ పై అమెజాన్ ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టింది. మరోవైపు ఫ్లిప్ కార్ట్ తన టీజర్ ద్వారా తక్కువ బడ్జెట్ వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఫోన్ కొనే ముందు చెక్ అవుట్ పేజీలోని ఫైనల్ రేట్ ను తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. 

ఇక దేశంలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ప్రజలు ఏసీలు, కూలర్లు, రిఫ్రిజిరేటర్ల కొనుగోలు చేసేందుకు క్యూ కడుతున్నారు. అలాంటి మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలను ద్రుష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కామర్స్ సంస్థలు భారీ డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నాయి. అమెజాన్, వోల్టాస్, డైకిన్ వంటి మెయిన్ బ్రాండ్స్ పై భారీ డిస్కౌంట్స్ అందిస్తోంది. ఫ్లిప్ కార్ట్ కూడా తన స్పెషల్ సమ్మర్ సేల్, క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్లతో అమెజాన్ కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. 

అయితే చాలా మంది ఈ సేల్ కోసం వేచి ఉండాలా అని ఆలోచిస్తుంటారు. అయితే ధరలు ఇంకా తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ.. బ్యాంక్ ఆఫర్లు ఇంకా ప్రారంభం అవ్వలేదు. కాబట్టి సేల్ వచ్చేంత వరకు వేచి ఉండి.. కొనుగోలు చేస్తే మరింత ఆదా చేసుకోవచ్చని నిపునణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ లైట్నింగ్ డీల్ మీకు చాలా తక్కువ ధరను అందించినట్లయితే ఇప్పుడే కొనడం బెటర్.   

