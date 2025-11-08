English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ambani House: ఒక సంవత్సరానికి అంబానీ ఇంటి మెయింటెనెన్స్ ఎంతో తెలుసా.. ఏకంగా 7000 కుటుంబాలకు పైగా..!

Ambani House: ఒక సంవత్సరానికి అంబానీ ఇంటి మెయింటెనెన్స్ ఎంతో తెలుసా.. ఏకంగా 7000 కుటుంబాలకు పైగా..!

Ambani Antilia: ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో ఒకరిగా స్థానం సంపాదించుకున్న అంబానీ ఇంటి విలువ దాని మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు ఇప్పుడు వైరల్ గా మారుతున్నాయి.  ఇంతకీ సంవత్సరానికి ఈ ఇంటి మెయిన్టైన్స్ ఎంత అనే విషయానికి వెళితే..
ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో ఒకరిగా తనకంటూ స్థానం సంపాదించుకున్నారు అంబానీ. ఎన్నో ఇండస్ట్రీలలో హస్తము ఉన్న ఈయన.. బిజినెస్ పరంగా భారీ పాపులారిటీ సొంతం చేసుకున్నారు.   

వేలకోట్ల ఆస్తులు ఉన్న అంబానీ ఫుడ్ మొదలుకొని ఎలక్ట్రానిక్ వరకు అన్ని రంగాలలో బిజినెస్ కొనసాగిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.  ఇదిలా ఉండగా తాజాగా ఆయన బంగ్లాకు సంబంధించిన ఒక విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

అంబానీ నివసిస్తున్న అంటిల్య బంగ్లా ఖరీదు సుమారుగా 15 వేల కోట్లు అని తెలిసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.  

ఇకపోతే ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఇంటికి మెయింటెనెన్స్ కోసం ఏకంగా 30 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారట.  అంతేకాదు ప్రతినెల 70 లక్షల వరకు కరెంట్ బిల్లు వస్తుందని సమాచారం. 

ఇక ఈ మొత్తం బిల్లుతో 7 వేల మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలు సంతోషంగా బ్రతుకుతాయి అనడంలో సందేహం లేదు.  ఏది ఏమైనా అంబానీ ఇంటి విలువ.. దాని మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు చూసి అందరూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Ambani house maintenance cost Ambani Antilia maintenance Mukesh Ambani yearly expenses Ambani Antilia electricity bill

