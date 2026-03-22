Actress Jayalalitha: ఆ తెలుగు నటి కోసం బంగ్లా, మాంచెస్టర్‌ కొనిచ్చిన అంబానీ..కుక్కకు బిస్కెట్లు విసిరినట్టు..!

Jayalalitha life story:సీనియర్ నటి జయలలిత తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలను చాలా సరళంగా వివరించారు. ముఖ్యంగా ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ధీరుభాయ్ అంబానీ తనపై చూపిన అభిమానాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, ఆ విషయాలను పంచుకున్నారు.
జయలలిత ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ కొన్ని పర్సనల్ విషయాలు పంచుకున్నారు.. ధీరుభాయ్ అంబానీ తనకు ముంబైలో ఒక ఫ్లాట్, యూకేలోని మాంచెస్టర్లో మరో ఫ్లాట్ బహుమతిగా ఇచ్చారని తెలిపారు. అయితే, ఆయన మరణించిన తర్వాత ఆ ఆస్తులను తన వద్ద ఉంచుకోవడం సరైంది కాదని భావించి, వాటిని తిరిగి ఇచ్చేశానని చెప్పారు. “అది నా సంపాదన కాదు, పరాయి సొమ్ము” అనే ఆలోచనతో ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నానని ఆమె వివరించారు.
ఇది మాత్రమే కాకుండా, తన జీవితంలో ఎదురైన ఆర్థిక సమస్యలను కూడా ఆమె వెల్లడించారు. ఒక నిర్మాతపై నమ్మకం పెట్టుకుని డబ్బులు ఇచ్చిన సమయంలో, దాదాపు 4 కోట్ల రూపాయలు తిరిగి రాకపోయాయని ఆమె చెప్పారు. ఆ డబ్బు కోసం చాలా నెలలు తిరిగినా ఫలితం రాలేదని తెలిపారు.
సినిమా షూటింగ్లు ఆగిపోకుండా ఉండాలని భావించి, అవసరమైన వారికి తన దగ్గర ఉన్న డబ్బు ఇవ్వడం అలవాటు చేసుకున్నానని జయలలిత చెప్పారు. అయితే, కొంతమంది తన గురించి తప్పుగా మాట్లాడారని, కానీ తాను ఎప్పుడూ తన మనసు మార్చుకోలేదని పేర్కొన్నారు.
చాలామంది.. నటీనటులు తన గురించి "డబ్బు మదం, కుక్కకు బిస్కెట్లు విసిరినట్టు" మాట్లాడుకున్నా, ఆ విషయాన్ని ఎవరూ తనకు చెప్పలేదని ఆమె వాపోయారు. తను మోసపోయిన తరువాత.. సిసిఎస్ (క్రైమ్ సెంట్రల్ స్టేషన్) చుట్టూ ఆరు నెలలు తిరిగానని, వారు అనిల్ను పట్టుకొచ్చినా, ఆ తర్వాత డబ్బులు తీసుకొని వదిలేశారని చెప్పుకొచ్చారు జయలలిత
ఈ అనుభవాలన్నింటి తర్వాత కూడా, తాను కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతానని ఆమె చెప్పారు. “ఇది గత జన్మ రుణం అయి ఉంటుంది” అని భావించి, ఆ నష్టాన్ని మర్చిపోయానని తెలిపారు. డబ్బు పోయినా, ఇతరులకు సహాయం చేయాలనే మనసు మాత్రం తగ్గలేదని చెప్పుకొచ్చారు.
ఇంకా, భగవంతుడు అవకాశం ఇస్తే మంచి పనులు చేయాలని తన కోరిక అని చెప్పారు. ఆత్మగౌరవంతో జీవించడం తనకు ముఖ్యమని, తన సంపాదనతోనే బతకాలని ఎప్పుడూ నమ్ముతానని ఆమె అన్నారు.