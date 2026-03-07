English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vijay and Trisha Row: పెళ్లాం, కూతుర్ని గెంటేసీ మహిళ దినోత్సవమా..?.. విజయ్‌పై తమిళ డైరెక్టర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Ameer sultan fires on tvk vijay thalapathy: టీవీకే విజయ్ మహిళల కోసం అది చేస్తాం, స్కూళ్లలో ఈ మార్పులు తీసుకొస్తామని  వాగ్దానాలు చేయడం చాలా విడ్డూరంగా ఉందని తమిళ ప్రొడ్యూసర్ అమీర్ సుల్తాన్ సెటైరికల్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
 
1 /6

తమిళ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం టీవీకే విజయ్ దళపతి వ్యవహరాం రాజకీయంగా దుమారంగా మారింది. ఇప్పటికే తమిళ బీజేపీ చీఫ్ నాగేంద్రన్ విజయ్, త్రిష ల మధ్య అసలు ఏ రిలేషన్ ఉందో బైటపెట్టాలన్నారు. ఆ తర్వాత త్రిష దీనిపై రియాక్ట్ కావడంతో తన వ్యాఖ్యలపై యూటర్న్ తీసుకున్నారు. మరోవైపు ఇది పెద్ద వివాదంగా మారడంతో తన వ్యాఖ్యలు వెనక్కు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పి సారీ కూడా చెప్పారు.  

2 /6

ఆ తర్వాత తమిళ విజయ్ సతీమణి చెంగల్పట్టులో డైవర్స్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. 27 ఏళ్ల తమ బంధానికి ఫుల్ స్టాప్ పెడ్తున్నట్లు చెప్పారు. 2021 నుంచి ఒక హీరోయిన్ తో విజయ్ కు ఎఫైర్ ఉందని చెప్పారు. సమయం వస్తే ఆమె పేరు కూడా బైటకు చెప్తామన్నారు.  ఇక విజయ్ కోడుకు కూడా తండ్రిని సోషల్ మీడియాలో అన్ ఫాలో చేసినట్లు పుకార్లు షికార్లు చేశాయి.  

3 /6

ఈ వివాదాల నడుమ ఇటీవల విజయ్ , త్రిషలు చెన్నైలో జరిగిన ఓ వివాహ రిసెప్షన్ కు ఒకేకారులో రావడం, మ్యాచింగ్ డ్రెస్సులు వేసుకొవడం మరింత వివాదంగా మారింది. ఇంతకన్నా ప్రూఫ్ ఏంకావలని నెటిజన్లు తమకు నచ్చినట్లు పుకార్లు వైరల్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అంతర్జాతీయ మహిళ దినోత్సవం నేపథ్యంలో టీవీకే పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మహబలిపురంలో ప్రత్యేకంగా కార్యక్రమంను ఏర్పాటు చేశారు.  దీనిలో విజయ్ పాల్గొననున్నారని సమాచారం.

4 /6

దీనిపై తాజాగా.. తమిళ ప్రొడ్యూసర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కట్టుకున్న పెళ్లాం, కూతుర్ని బైటకు గెంటేసి మహిళ దినోత్సవం సంబరాలా..?.. అంటూ మండిపడ్డారు . విజయ్ సభ్య సమాజంకు ఏం మెస్సెజ్ ఇస్తున్నారంటూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కట్టుకున్న  భార్యను వదిలేసి, ఇతరులతో బైట చెట్టపట్టాల్ వేసుకుని తిరగడంను ప్రజలందరు గమనిస్తున్నారని అన్నారు.  

5 /6

అంతేకాకుండా ఎన్నికల్లో గెలిస్తే మహిళలకు , స్కూల్ విద్యార్థినులకు అది చేస్తాం.. ఇది చేస్తామని వాగ్దానాలు చేయడం మరింత విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. మొత్తంగా  టీవీకే తమిళ విజయ్ దళపతిపై ప్రొడ్యూసర్ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.

6 /6

మరోవైపు త్రిష తమిళ రాజకీయాల్లోకి వస్తారని వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.  చెన్నైనుంచి బరిలో దిగుతారని ప్రచారం జరుగుతుంది. మొత్తంగా తమిళ ప్రొడ్యూసర్  అమీర్ సుల్తాన్ టీవీకే విజయ్ పై చేసిన కామెంట్స్ రాజకీయంగా మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

Vijay Thalapathy Trisha Tamil Nadu Vijay trisha dating film maker ameer sultan tvk Vijay thalapathy controversy Inter national womens day Vijay thalapathy row Vijay trisha attends in reception Tamil nadu politics

