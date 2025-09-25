Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Ameesha Patel Tom Cruise: బాలీవుడ్ లో ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో నటించిన పాపులర్ స్టార్ హీరోయిన్ అమీషా పటేల్.. 50 ఏళ్లు అయినా ఆమె ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. అయితే ఈ వయసులో ఆమె చేసిన కొన్ని ఘాటు వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
హీరోయిన్ అమీషా ఇటీవలే ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. ఓ స్టార్ హీరోపై ఆమెకు క్రష్ ఉన్నట్లు ఆమె వ్యక్తం చేసింది. ఆ హీరోపై ఎంతో ప్రేమ ఉందని ఆమె తెలిపింది. చిన్నప్పటి నుంచి ఆ వ్యక్తి అంటే ఎనలేని ప్రేమ అంటూ కోరిక వెల్లబుచ్చింది.
"నా పెన్సిల్ బాక్స్ మీద అతని ఫోటో, ఫైల్స్, స్టేషనరీ, ప్రతిదీ ఉన్నాయి. నేను అతని ఫోటోను నా బెడ్ రూమ్ లో కూడా ఉంచాను. నా కండిషన్స్ పక్కన పెట్టి, అతని కోసం ఏదైనా చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను" అని అమీషా చెప్పింది.
అవును.. అమీషా పటేల్ హాలీవుడ్ నటుడు టామ్ క్రూజ్ను తన ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంది. ఆమె ఇప్పటివరకు దీని గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడింది. కానీ ఈసారి టామ్ గురించి మాట్లాడుతూ ఆమె ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని వెల్లడించింది.
అన్ని కండిషన్స్ పక్కనపెట్టి ఆ హీరోతో రాత్రి గడపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి అమీషా నెటిజన్లతో పాటు అభిమానులను షాక్ కు గురిచేసింది. అలాగే, అతని కోసం ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పడం ఆశ్చర్యం కలిగించింది.
ఇంటర్వ్యూ సమయంలో అమీషా గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకుంటూ "టామ్ క్రూజ్ తో ఈ రాత్రి గడపడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానా అని అడుగుతున్నావా? అవును, నేను అతనితో ఒక రాత్రి గడపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను" అని సిగ్గుపడుతూ చెప్పింది.